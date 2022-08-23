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小西貢社區罪案頻傳 屋崙華促會示威：我們要安全

記者劉先進／屋崙報導
知名牙醫徐麗麗等亞裔接連在小西貢社區遇害，震驚社區。屋崙華促會（OCIC）舉行示威聚會。（記者劉先進／攝影）
知名牙醫徐麗麗等亞裔接連在小西貢社區遇害，震驚社區。屋崙華促會（OCIC）舉行示威聚會。（記者劉先進／攝影）

知名牙醫徐麗麗等亞裔接連在屋崙小西貢遇害，震驚社區。屋崙華促會（OCIC）22日在屋崙市府門口的小川廣場組織示威聚會，當面要求市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員盛桃（Sheng Thao）、阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）和屋崙警局等政府官員，投入資源維護社區治安和居民安全。東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，「常聽說警局人手不夠、經費不夠，是什麼原因讓屋崙市府窮到這種程度？」

華促會籌委會主席（Stewart Chen）和遇害的徐麗麗是多年好友。他表示，從疫情以來，小西貢社區罪案頻繁。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）遭人搶劫殺害。8月17日凌晨，60歲的亞裔婦女在家中睡覺被流彈擊中，幸好沒有生命危險。「暴力事件接二連三，我們受夠了；今天這個聚會，是希望華裔站出來，要求官員不僅僅是簡單回應，希望他們有解決犯罪的方法。」

華促會籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（穿紅衣者）發言時一度心情激動...
華促會籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（穿紅衣者）發言時一度心情激動，加上原本的傷勢暈倒在地。（記者劉先進／攝影）

華促會籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）發言時一度心情激動，加上原本肋骨骨折傷勢暈倒在地。在屋崙居住的華裔長者Jessie說，得知此事後非常憤恨，類似的犯罪一再發生；上周六，她還見到有人在華埠Harrison街打破玻璃偷盜，報警都來不及。「我們長者外出沒有安全感，整天擔驚受怕；我們希望受到重視，政府要拿出解決方案，起訴這些罪犯，他們的犯罪成本太低了。」

新呼吸基金會創始人鄭小飛（Eddy Zheng）表示，頻繁的犯罪，讓亞裔長者難以入眠；因為語言障礙，他們無法表達憤怒。警員不是解決犯罪的唯一途徑，社區不需要政治家空洞的承諾，需要所有人同心協力，解決問題。

馬作林表示，一年多來，華裔長者被頻繁攻擊，華人商戶被洗劫一空；從7月到如今，東屋崙小西貢發生兩起命案，還有若干搶劫。治安是政府的責任，希望政府傾聽社區聲音，「社安隊在華埠巡邏550天，為了什麼？政府該有什麼作為？」

馬作林說，警察做了不少實際工作。但也常聽說，警局缺人手，缺經費。「是什麼原因，讓屋崙市府窮到這種程度？」

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林（中）現場發言。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林（中）現場發言。（記者劉先進／攝影）

歐瑪麗說，自從針對亞裔的犯罪飆升，已經在社區投入大量資源；「解決這種犯罪的方法之一，是增加員警在社區內的可見度，社區街道上有無更多的警力，這對那些決定是否要犯罪的人來說是很大的區別。」此外，地檢長辦公室去年為500多名亞裔犯罪受害者提供服務。

數據顯示，屋崙警局預算一直在增加，2020到2021預算為3.17億，2021到2022財政年度預算為3.36億，2022到2023年增到3.42億。但屋崙警局人手仍不夠，到今年5月，屋崙警局有44名警員因各種原因離職。

屋崙 亞裔 華裔

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