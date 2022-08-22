我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

灣區150母親聚集金山市府 籲嚴懲毒販

記者李怡╱舊金山報導
參加集會的母親將吸毒過量死去孩子的照片印在衣服上。（受訪者供圖）
參加集會的母親將吸毒過量死去孩子的照片印在衣服上。（受訪者供圖）

21日是全國芬太尼意識與預防日。來自舊金山灣區「反對毒品過量的母親」聯盟（Mothers Against Drug Addictionand Death，MADAD）近150位母親聚集在舊金山市政府門前宣示反對芬太尼，並呼籲市府部門關閉田德隆（Tenderloin）的露天毒品交易市場，更加嚴格地起訴毒販，保護灣區民眾因毒品過量死亡。參與集會的母親多是因為自己的孩子芬太尼過量致死，或是她們的孩子正在使用芬太尼。

根據MADAD統計，2021年舊金山有641人死於毒品過量死亡，其中74%是芬太尼過量。2022年到目前為止，舊金山已有349人死於毒品過量。從2021年到2022年至今，短短一年半的時間，有990人死於毒品過量。全加州一年內的毒品過量死亡約1萬人，全國範圍內則有10萬人之多。

第六區舊金山市議員麥德誠（MattDorsey）表示，今年田德隆地區的警察已經在露天毒品交易市場上繳獲了40公斤或80磅的芬太尼，「這足以將整個灣區的人口消滅兩次」。

舊金山地檢長謝安宜表示，將盡她力量對毒販進行問責，並為正在與毒癮抗爭的人提供所需要的幫助。

還有部分參與集會成員反對57號提案，即加州毒品安全注射中心合法化提案。

MADAD成員克雷姆萊克（Terry Kremlacek）表示，她的兒子是芬太尼成癮者，流落在田德隆街頭。她希望兒子可以戒除毒癮，且市府各部門可以重視毒品過量危機正在發生。

舊金山地檢官謝安宜注視著990位因毒品過量致死的人員名字。 （受訪者供圖）
舊金山地檢官謝安宜注視著990位因毒品過量致死的人員名字。 （受訪者供圖）

毒品 舊金山 灣區

上一則

加州通用膳食計畫 不應以經濟地位區分學生

下一則

加州山火頻傳 威脅登山健行者

延伸閱讀

灣區夏日童玩日 台式復古遊戲人氣旺

灣區夏日童玩日 台式復古遊戲人氣旺
金山「無乙肝運動」路跑 籲亞裔篩檢治療

金山「無乙肝運動」路跑 籲亞裔篩檢治療
利率推高 灣區房屋負擔能力下降

利率推高 灣區房屋負擔能力下降
中谷-舊金山高鐵延長路線 加州准了

中谷-舊金山高鐵延長路線 加州准了
飆漲不再 灣區房價將溫和上揚

飆漲不再 灣區房價將溫和上揚

熱門新聞

北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

2022-08-14 20:59
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

房屋法若通過 加州房價恐跌13%

2022-08-13 02:16
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
東屋崙小西貢社區頻繁發生暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

北加60歲亞裔女家中睡覺 流彈射穿窗戶打傷她

2022-08-18 21:20
東灣康柯德被網站HouseFresh評選為美國最幸福城市。（影片截圖）

東灣康柯德擠下佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-08-20 15:08

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣