灣區150母親聚集金山市府 籲嚴懲毒販

參加集會的母親將吸毒過量死去孩子的照片印在衣服上。（受訪者供圖）

21日是全國芬太尼意識與預防日。來自舊金山灣區 「反對毒品 過量的母親」聯盟（Mothers Against Drug Addictionand Death，MADAD）近150位母親聚集在舊金山市政府門前宣示反對芬太尼，並呼籲市府部門關閉田德隆（Tenderloin）的露天毒品交易市場，更加嚴格地起訴毒販，保護灣區民眾因毒品過量死亡。參與集會的母親多是因為自己的孩子芬太尼過量致死，或是她們的孩子正在使用芬太尼。

根據MADAD統計，2021年舊金山有641人死於毒品過量死亡，其中74%是芬太尼過量。2022年到目前為止，舊金山已有349人死於毒品過量。從2021年到2022年至今，短短一年半的時間，有990人死於毒品過量。全加州一年內的毒品過量死亡約1萬人，全國範圍內則有10萬人之多。

第六區舊金山市議員麥德誠（MattDorsey）表示，今年田德隆地區的警察已經在露天毒品交易市場上繳獲了40公斤或80磅的芬太尼，「這足以將整個灣區的人口消滅兩次」。

舊金山地檢長謝安宜表示，將盡她力量對毒販進行問責，並為正在與毒癮抗爭的人提供所需要的幫助。

還有部分參與集會成員反對57號提案，即加州毒品安全注射中心合法化提案。