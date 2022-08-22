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金山華埠 暑期迎來經濟復甦 小業主稱營收趕不上疫情前一半

記者李怡／舊金山報導
周日，舊金山華埠主街道都板街上，因有音樂表演與街會吸引很多遊客。（記者李怡／攝影）
周日，舊金山華埠主街道都板街上，因有音樂表演與街會吸引很多遊客。（記者李怡／攝影）

隨著全國各地學區的陸續開學，各個商業區也即將從最熱鬧的商業旺季轉入平靜期。舊金山華埠小商業在今年的暑期，迎來了自疫情以來的首個經濟復甦。據小商業主們透露，在剛剛過去的暑期，即使營收水平有所反彈，但仍趕不上疫情前的一半。且今年的遊客以本地與歐洲遊客為主，少了很多中國遊客。

舊金山華埠餐廳店主表示，美國的暑期開始時間比較早，多半是從6月底開始，因此每年自7月4日國慶假期之後，舊金山的商業旺季就算真正的開始了。對比他的店從2010年到現在12年營收情況，今年的情況跟平常年間比並不算理想，營收額度不到以往的50%，但是比過去兩年疫情期間的情況好很多，大有觸底反彈的趨勢。且未來的遊客結構會發生很大的改變，中國遊客會越來越少，會以歐洲、南美的客人為主，東南亞的客人也會多起來。

談到華埠的經濟還未完全復甦的原因，有店主表示，因為通貨膨脹的影響會有一個延時效應，大家不敢花錢。且今年歐洲的天氣比較炎熱，減弱了歐洲遊客出行旅遊的熱情。再是舊金山宣布猴痘進入公共衛生緊急狀態，也是遊客避免到訪的原因。

面對舊金山24%左右的華裔人口，華埠小商業的生意一部分是面向遊客，一部分是面向本地人的生意。面向本地客的，主要是以餐廳為主。雖然盈利漸漸回暖，但還是有不小一部分的餐廳店主表示入不敷出，受到通貨膨脹的影響，盡量節約開支，比如會減少人員的雇用，簡化菜單菜式，以及餐廳的內部布置。

據在華埠核心商業街的餐廳業主說，為了節約店內開支成本，之前關於蝦子的菜式就有四到五種，現在精簡到一種。之前的餐桌會配備有桌布，目前就使用光滑的桌面，以減少人工。一些麵類的菜食會直接外採，即使購買成本高一點，但是節省了店內人工費的支出。還有的店主不再聘用員工，而是請家裡的父母或是子女前來幫工，以節約成本。

對於華埠諸如服裝店、美妝店和美髮店這樣以本地客為主的小企業，目前的生意還是比較冷清，據店主透露，可能是因為大家不喜歡出門了，沒有很旺盛的穿衣打扮的需求。但是店面因為經營了很多年又不捨得關掉，且就這樣關掉了太難堪，平時就會請朋友來義務幫忙照看。

今年這一波暑期商業潮的小回暖，雖不及疫情前的水平，但無疑給舊金山華埠小商業主們帶來了繼續堅持，創新變革的動力與希望。

華埠沒有文娛活動的其他街道，相對人流量少了很多。（記者李怡／攝影）
華埠沒有文娛活動的其他街道，相對人流量少了很多。（記者李怡／攝影）

華埠 舊金山 疫情

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