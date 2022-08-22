我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

加州山火頻傳 威脅登山健行者

編譯組╱加州21日電
加州山火令健行者面臨更多挑戰。(Getty Images)
加州山火令健行者面臨更多挑戰。(Getty Images)

43歲的夏羅克(Andrew Schrock)7月底在北加州健行，夜間突然聞到煙味。他說，當時聽到聲響，以為下雨，驚醒過後，發現露營帳篷滿布煙塵。夏羅克說，他當時在加州與俄勒岡州邊境，上網查詢後，結果發現麥金尼山火(McKinney Fire)一天前爆發。當他察覺時，山火已焚燒6萬畝以上野外林地。

夏羅克說，發現山火爆發之後，立刻喚醒所有健行同伴，大隊於凌晨4時30分拔營離開，終於逃過一劫。

加州今年山火季節剛開始，可是由於嚴重乾旱，森林草木乾枯，紛紛傳出大型山火。許多野外健行活動臨時刪除，或者行程改變。許多愛好戶外活動的加州人吸進有害肺部的煙塵，甚至面臨山火直接威脅。

由於氣候變遷，野外健行民眾面臨更多挑戰，如林木乾枯、山野地區出現危害樹林的害蟲。民眾如欲接觸大自然，必須熟悉當地自然環境，做好逃生準備，種種現象都是過去鮮少出現的。

68歲的貝爾蒙(Belmont)居民克蘭西(Dallan Clancy)剛完成沙加緬度西方長達100哩的卡森通道(Carson Pass)健行。他說，去年9月被迫取消塞拉(Sierra)南部過夜健行計畫，因為由於山火威脅，美國森林服務局幾乎關閉所有加州地區的國家森林。克蘭西計畫今年重新再來一次，完成山野健行美夢，然而他擔心今年可能將會面臨同樣山火威脅問題。

根據加州消防局(Cal Fire)，加州1932年以來規模最大的20場山火中，9場發生於過去三年，這9場山火一共焚燒約410萬英畝林地。專家指出，目前我們剛進入山火高峰期，然而幾處山火已焚燒11萬6000英畝林地。

美國森林服務局發言人傅利曼(Adrienne Freeman)指出，目前加州森林草木乾枯，一般預料，山火將出現頻繁，到野外旅遊民眾如看到煙塵就必須留神，千萬不要等到看到火焰才有反應，林火移動速度極快，比一般人奔跑的速度更快。

不少野外健行者改變他們的旅遊方式，太浩市(Tahoe City)獸醫聖傑克(Loetitia Saint-Jacques)習慣深入野外探險，也習慣在偏遠的山區紮營過夜，現在他的旅遊方式有很大轉變。聖傑克說，過去他們有時一出遊就是七、八天，現在已不再做這種深度山野旅遊活動了。

快速度長程健行專家拉夫(Ella Raff)今年6月展開從墨西哥到加拿大的「太平洋山脊步道」(the Pacific Crest Trail)健行活動時，就碰到一些山火。7月間她在優勝美地國家公園健行時，有兩天時間陷入瓦許伯恩山火(Washburn Fire)形成的煙霧中，呼吸感到非常困難。她隨後繼續前往北加州，途經長達85哩遭迪克西山火(Dixie Fire)燒焦的步道，結果滿身灰塵。她說，整個燒焦的山也沒有什麼動物，景象非常具有「超現實感」。

山火 加州 步道

上一則

柏克萊人民公園驚見仇恨犯罪 3人用鐵鏟攻擊變性者

下一則

反非公民投票團體 控告屋崙市府

延伸閱讀

缺水了…加州鼓勵移除住家草坪 各地提供回饋金

缺水了…加州鼓勵移除住家草坪 各地提供回饋金
工作新增8萬多個 加州7月失業率3.9%創新低

工作新增8萬多個 加州7月失業率3.9%創新低
加州擬徵購槍稅 稅率10%

加州擬徵購槍稅 稅率10%
中谷-舊金山高鐵延長路線 加州准了

中谷-舊金山高鐵延長路線 加州准了
加州山火煙霧多 史丹福專家教如何保護兒童肺部

加州山火煙霧多 史丹福專家教如何保護兒童肺部

熱門新聞

北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

2022-08-14 20:59
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

房屋法若通過 加州房價恐跌13%

2022-08-13 02:16
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
東屋崙小西貢社區頻繁發生暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

北加60歲亞裔女家中睡覺 流彈射穿窗戶打傷她

2022-08-18 21:20
東灣康柯德被網站HouseFresh評選為美國最幸福城市。（影片截圖）

東灣康柯德擠下佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-08-20 15:08

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣