工作新增8萬多個 加州7月失業率3.9%創新低

加州就業持續增長，七月失業率創新低 。（美聯社）

美國人口最多的加州 7月份新增加了8萬4800個工作，失業率降至3.9%，達至1976年以來的最低點。

創紀錄的高通脹率及房地産市場的降溫，警示經濟正在放緩，消費者不得不面對從雜貨到汽油等商品的高價。但加州就業 發展局（California's Employment Development Department）周五（8月19日）公布的最新數據顯示，到目前為止，加州勞動力市場已經免受這些問題的影響，因為在過去18個月中，全州有17個月就業呈增長狀態。加州現在的失業率略低於德州，但高於佛州和阿拉巴馬州。

7月份，加州11個行業中的10個行業就業增長，其中計算機系統設計、廣告、安全服務和醫療保健行業的增長幅度較大。雖然加州占全國平民勞動力的11.7%，但上個月新工作占美國所有新工作的16.1%。

根據加州房地産經紀人協會（California Association of Realtors）的數據，儘管該州房地產工作在減少，且作為經濟主要驅動力的獨立屋銷售在7月份比6月份放緩了14.4%，比一年前下降了31.1%，但工作崗位仍然在增加。

「這當然令人驚訝」，前就業發展局局長伯尼克（Michael Bernick）在談到加州就業增長時說。「這與所有其他的經濟指標相悖。」

2020年疫情 開始時，加州在短短兩個月內失去了270多萬個工作崗位，許多企業被迫關閉。加州花了兩年多的時間才恢複了這些工作中的大部分，7月的就業增長意味著加州已經恢復了疫情中就業損失的97.3%。

失業率下降的最大原因，是7月增加了大量的新工作，但另一個因素是7月份有2萬3400人停止尋找工作，減少了該州的勞動力。羅耀拉馬利蒙特大學Loyola Marymount University的經濟學教授Sung Won Sohn說，一些行業繼續出現勞動力短缺，主要是在餐館和酒店。

「我認為勞動力在未來會增加，因為人們需要賺取額外的收入來應對通貨膨脹，」他說。「我們已經看到所謂的零工就業在上升，因為有些人同時做兩份或三份工作。如果我們還沒有陷入經濟衰退的話，對即將到來的經濟衰退的恐懼將驅使人們尋找工作。

伯尼克現在是Duane Morris律師事務所的律師，他密切追蹤加州的勞動力市場。他說，他懷疑加州仍然靠來自聯邦經濟刺激支出和該州預算盈餘的數十億美元支撐著。國會最近通過的「降低通貨膨脹法」將向該州輸送更多資金，降低處方藥費用，也幫助了數百萬人支付每月的健康保險費。「但這不會永遠持續下去，」他說。

州的預算包括向約2300萬人提供95億美元的退款，州長紐森（Gov. Gavin Newsom）在一份新聞稿中說：「我們有歷史性的儲備，我們正在把錢放回人們的口袋裡，我們繼續引領著全國的經濟復甦。」