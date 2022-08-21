我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

金山200市府雇員年加班費逾10萬 副警長25萬元第1

編譯組／舊金山20日電
200名舊金山市工作人員僅加班費就超10萬美元，其中警察占了相當大一部分。（美聯社）
200名舊金山市工作人員僅加班費就超10萬美元，其中警察占了相當大一部分。（美聯社）

根據市Controller's Office獲得的數據，在2020-2021財政年度，200名舊金山市府雇員僅加班費就至少有10萬元，其中消防局和警長辦公室有最多的員工獲得六位數的加班費，占200人名單的一半以上；其次為護士、醫生和其他醫療工作者。他們的工資在某些情況下增加了一倍或更多。

名單上排名第一的是一名副警長，他的加班費約為25萬8600美元，其年度總工資超過40萬9000美元；第三名也是一名高級副警長，他的加班工資約為23萬1600元，總工資為38萬4700元。

上榜的前10名員工中，有7人在消防部門工作，其中收入最高的是一名滅火中尉，他的加班費約為24萬3600元，總工資為42萬零610元。

加班費至少達到10萬美元的雇員還有該市公共衛生廳的10名護理助理，他們的正常工資都在7萬1800元到8萬3200元之間，加班費從10萬零500元到20萬5000元不等。該部門說，員工的額外工作時間為該市的 「COVID-19反應模式」做出了貢獻，因為他們均是一線工人，必須每天24小時維持基本護理工作。

市府雇員的薪酬總額由三類收入組成：正常或基本工資、每周工作超過40小時的加班費，以及諸如假期工資等「其他」工資。

舊金山市消防員的加班費也十分可觀。（美聯社）
舊金山市消防員的加班費也十分可觀。（美聯社）

舊金山 基本工資

上一則

反歧視籲和平 青少年畫作聖縣密爾比達圖書館展出

下一則

仇亞犯罪激增 華埠店員學功夫自衛

延伸閱讀

舊金山200雇員加班費超10萬 消警占半

舊金山200雇員加班費超10萬 消警占半
小鎮民居1屍體坐椅上 官員：可能已逾3年

小鎮民居1屍體坐椅上 官員：可能已逾3年
金山經文處長投書主流媒體：中國擴張主義不會止步台灣

金山經文處長投書主流媒體：中國擴張主義不會止步台灣
為亞裔長者發聲 朱浩然籲升3亞裔警官 金山警長：違憲

為亞裔長者發聲 朱浩然籲升3亞裔警官 金山警長：違憲
服務華人社區獲肯定 于金山線上分享經驗

服務華人社區獲肯定 于金山線上分享經驗

熱門新聞

北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

房屋法若通過 加州房價恐跌13%

2022-08-13 02:16
華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

2022-08-14 20:59
東屋崙小西貢社區頻繁發生暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

北加60歲亞裔女家中睡覺 流彈射穿窗戶打傷她

2022-08-18 21:20
居住高成本、交通與野火導致糟糕空氣品質，舊金山較富裕人士疫情期間帶著百億元收入移居他處。(Getty Images)

攜百億元…近4萬富人搬離舊金山

2022-08-14 02:15
一男子在舊金山列治文區連襲二婦女。（電視新聞截圖）

舊金山列治文區 二亞裔女幾分鐘內連遭攻擊

2022-08-13 21:20

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰