仇亞犯罪激增 華埠店員學功夫自衛

華埠巧克力店對員工進行功夫訓練，以打擊盜竊和犯罪行為。 （美聯社）

今年春天的一個工作日，下午5點剛過，方敏迪（音譯，Mindy Fong）就關閉Jade Chocolates Teahouse and Café咖啡店的大門。她花了一天時間製作巧克力、準備糕點和提供茶水，但現在，她正帶領她的員工上一種非常不同類型的班：他們全體員工的第一次「功夫課」。

「了解一些自衛知識對每個人都是有益的，」方說。「我不希望他們因為來上班而碰上不好的事情。」

方很高興將咖啡館從列治文內城搬到華埠 ，在這裡她的亞洲風格的巧克力可以找到一個文化家園。但她也清楚地意識到，COVID-19、犯罪和反亞裔 仇恨已經在這一地區留下了痕跡。

「每天都有事情發生。」她說。「我看到有人在街上被追逐，因為他們從珠寶店或相機店偷了東西。」

根據舊金山 市警局的數據，2021年，舊金山的反亞裔仇恨犯罪激增了567%，有60起針對亞裔的攻擊。方聽這裡的企業主們講述在光天化日之下發生的搶劫案，更有對整個地區的店面進行的無恥攻擊。但是，搬回華埠，對方來說仍然很重要。

「華埠的所有盜竊和犯罪行為對我來說不是一個障礙。」方說。「這只是我們必須克服的一件事。我們應該有能力保護自己。」

Jade Chocolates的主廚麥克塔格特（Scott McTaggert）在過去六年裡一直在練習詠春拳（Wing Tsun） ，這是一種專注於自衛的中國功夫。麥克塔格特和方認為他們可以用詠春拳來制伏犯罪，而不是在犯罪面前退縮。

「因為我和我們的員工在華埠工作，而這裡犯罪率是如此之高；如果有人想學習一下，接受一些訓練，那麽這對妳是有好處的。」

麥克塔格特說。「我將盡我所能，使我們的員工感到更安全，更有力量，使他們能夠在每天的生活中不至於恐懼。」

5月底，方、McTaggert、另兩名Jade員工及兩名員工的女兒前往舊金山詠春拳館，也是McTaggert通常在那裡練習的華埠工作室。工作室的首席教師馬（音譯，Joseph Mah）帶領學員學習拳術的基礎，指導他們學習正確的動作來保護自己。現在，Jade的員工在每個月的最後一個周三都會來這裡磨練他們的技能。

「希望我們在這裡學到的自衛方法是以防萬一，而不是真正使用它。」方說。「但如果這一天真的到來，他們會做好準備。」

這些課程只是打擊華埠犯罪的一連串努力中的最新一項。據華埠商戶聯會主席邵旗謙（Edward Siu）說，該地區的企業主們正在共同努力，以自己的方式減少犯罪。例如，一個由400名商人組成的WhatsApp群組，現在正作為一個警報組織在發揮作用。「作為商人，我們真的在齊心協力一同工作。」邵旗謙說。「我們想讓華埠變得更好，吸引更多商機。」