加州撥款350萬 提升日落區老人生活品質

南日落區遊樂場是安老自助處為老年社區每日發放2000多份膳食的地方。(記者王子涵/攝影)

到2030年,舊金山 全市近三分之一的居民將會是年齡60歲以上的老人,而亞裔 將占半數以上。根據安老自助處(Self Help For the Elderly)預測,老年群體的人口增長迅速,需求正不斷增加。州眾議會預算 主席丁右立(Phil Ting)19日來到南日落區遊樂場(South Sunset Playground),宣布將從州預算中撥款350萬元,修繕兩處老年活動場所。

丁右立希望,老年人能夠有尊嚴地養老,享受他們的獨立空間。「這意味著我們必須投資於社區空間,使他們能夠在安全、舒適的環境中,與朋友和社區一起度過晚年。」丁右立說。

根據丁右立的聲明,在過去的三周內,至少有兩名亞太裔長者在舊金山被襲擊,這凸顯了公共空間安全的必要性。州府將撥款230萬翻新南日落區遊樂場,舊金山娛樂和公園部將與安老自助處合作,共同完成翻新目標。

娛樂和公園部總經理金斯伯格(Phil Ginsburg)表示,翻新該遊樂場就是在改善附近老年人的生活質量。他很感激眾議員丁右立對於社區的支持,以及合作夥伴安老自助處對於亞裔長者的長期服務。

另外的120萬元撥款將用於支持安老自助處位於Taraval街的一處新的老年中心,安老自助處首席執行長鍾月娟(Anni Chung)說:「我們一直在為居住在日落區的2000多名老人提供必要的膳食、活動和社區服務。南日落區遊樂場是他們第二個家,自1992年我們開始在這裡工作以來,這裡就急需改造翻新。感謝丁議員對新中心的支持,幫助老年人夢想成真。」