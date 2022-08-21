加州撥款350萬 提升日落區老人生活品質

南日落區遊樂場是安老自助處為老年社區每日發放2000多份膳食的地方。（記者王子涵／攝影）

到2030年，舊金山 全市近三分之一的居民將會是年齡60歲以上的老人，而亞裔 將占半數以上。根據安老自助處（Self Help For the Elderly）預測，老年群體的人口增長迅速，需求正不斷增加。州眾議會預算 主席丁右立（Phil Ting）19日來到南日落區遊樂場（South Sunset Playground），宣布將從州預算中撥款350萬元，修繕兩處老年活動場所。

丁右立希望，老年人能夠有尊嚴地養老，享受他們的獨立空間。「這意味著我們必須投資於社區空間，使他們能夠在安全、舒適的環境中，與朋友和社區一起度過晚年。」丁右立說。

根據丁右立的聲明，在過去的三周內，至少有兩名亞太裔長者在舊金山被襲擊，這凸顯了公共空間安全的必要性。州府將撥款230萬翻新南日落區遊樂場，舊金山娛樂和公園部將與安老自助處合作，共同完成翻新目標。

娛樂和公園部總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，翻新該遊樂場就是在改善附近老年人的生活質量。他很感激眾議員丁右立對於社區的支持，以及合作夥伴安老自助處對於亞裔長者的長期服務。

另外的120萬元撥款將用於支持安老自助處位於Taraval街的一處新的老年中心，安老自助處首席執行長鍾月娟（Anni Chung）說：「我們一直在為居住在日落區的2000多名老人提供必要的膳食、活動和社區服務。南日落區遊樂場是他們第二個家，自1992年我們開始在這裡工作以來，這裡就急需改造翻新。感謝丁議員對新中心的支持，幫助老年人夢想成真。」