反歧視籲和平 青少年畫作聖縣密爾比達圖書館展出

民眾到場欣賞畫作。（記者李榮／攝影）

由聖克拉拉縣公平和社會正義局（DESJ）、Omniware Networks，以及世界青少年藝術家協會（WAOYA）聯合舉辦的「和平、愛、團結」（Peace、Love、Unity）青少年兒童繪畫比賽，共選出93幅得獎作品，並在聖他克拉拉縣政府以及多個公共空間展出。8月20日在密爾比達 圖書館藝廊舉行展演的慶祝儀式，同時也頒發總統義工獎給四位長期投入的義工。

主辦單位介紹，這次的比賽共分為三個組別，分別為5-8歲、9-12歲、13-17歲等三個年齡段，最初一共收到近300幅的畫作，最終選出得獎者，分別頒發金獎、銀獎，以及銅獎。參賽的學生透過創作，將地球、鴿子、愛心、橄欖枝、各國國旗、人們牽手等象徵愛與和平的元素互相結合，呈現出對於世界和平的企盼，也是針對這兩年來，世界接連發生戰爭，以及美國社會發生連串歧視 事件之後的反思。

包括聖克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）等人頒發賀狀給該展出。WAOYA董事會主席戴銘康表示，這次的展覽機會相當難得，可以說是大規模與縣政府的合作，而且能夠在縣府與縣內的公共空間巡展，意義重大。他認為，從兒童與青少年的畫作中，可以看出大家對於和平、反歧視的期待，而活動也能讓主流社會知道華人積極參與社區、關心社會的熱情。

Omniware Networks總監Judy Xu指出，藝術向來是推廣意念的一個重要的媒介，畢竟「一圖勝千萬言」，一張畫作就能引人深層的思考，有著強大的力量。她認為，世界上的戰爭、歧視等，很多都出自溝通不良與誤解，未來希望繼續推廣藝術，並加強與主流的連結，進一步推廣理念，改變世界。

當日在活動中，也藉機頒發總統義工服務獎給長期在社區耕耘的四位人士。得獎者包括：美術老師方雲華博士、美術老師Emma Zhou，以及Diane Wang、Angela Zhou等人。

展出當日也頒發總統義工服務獎，包括Emma Zhou（左一）、方雲華（左二）等人獲獎。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）也對於這次的巡迴展覽指出，應該支持年輕、有潛力的藝術家進一步幫助聖他克拉拉縣，打造出更包容、更友善的文化。她相信藝術是一個很好的溝通媒介，協助凸顯社會與平等相關的議題。

在密爾比達藝術畫廊之後，這批得獎的畫作將移至洛斯阿圖歷史博物館 展出，之後還將巡迴至桑尼維爾博物館，以及巴洛阿圖博物館等。期待透過孩童與青少年的創作，呈現對於「和平、愛、團結」的盼望。