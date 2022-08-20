「中谷-舊金山高鐵延長線」加州准了 最快2033年開通

加州批准連接中谷到舊金山的高鐵路線。(Getty Images)

可將乘客從中谷地區載到舊金山 市中心的子彈列車計畫，本周取得重大進展。加州 官員簽署了43英里的高鐵延長路線，高鐵管理局董事會18日一致投票通過，與加州火車的通勤列車共享電氣化軌道，並為從聖荷西連接到舊金山路段簽署批准路線與環境許可。

當局預估，中谷到舊金山的高鐵路線最快將可於2033年正式開通服務。主要車站包括舊金山國際機場的密爾布瑞火車站、第四街與國王街(Fourth and King streets)、米慎灣車站，終點站為Salesforce轉運中心地下室車站。

不過，高鐵路線延伸計畫的主要障礙依然存在。尚不知加州如何取得建造舊金山與矽谷的子彈高鐵列車延長路段所需的高達250億元資金。

儘管如此，當局批准高鐵延伸至灣區 中心地帶，仍是一個重要里程碑，也是近幾個月高鐵計畫獲得一系列勝利的最新一次。鐵路管理局執行主凱利(Brain Kelly)表示，當局正在履行多年來的承諾，首先建造財務上最可行的路段，同時持續推進延伸至加州人口稠密的沿海地區。

加州選民2008年通過99.5億元高速鐵路公債資金，承諾這筆經費將用於協助建造時速220英里的高速鐵路，讓乘客可在三小時內能往來於加州南北最大地區。但是，項目因為多次施工延誤與成本飆升受到質疑，總預算從330億元增到至少1050億元。計畫最初預估應於2020年開始運行，但現在則預計第一批高鐵將於2029年在中谷開始行駛，隨後於2031年在矽谷開通路段。

鐵路管理局本周批准舊金山延伸路段，對支持人士來說，是一個重要推動力。灣區路段的規畫批准，也是具象徵性的勝利，各機構長期以來一直認為，高鐵計畫將有助於消除中谷與加州富裕沿海地區之間的不平等。支持者將高速鐵路作為連結加州低收入內陸地區、可負擔房屋與繁榮海岸高薪工作的方式。

高鐵計畫舊金山路段，將與較慢的加州火車通勤列車共享軌道，因此火車可自聖荷西Diridon車站沿著半島進入舊金山市，無須鋪設新軌道。

加州火車(Caltrain)目前正努力進行系統電氣化，並自鐵路管理局獲得約7億元資金支持。其通勤列車以每小時79英里速度運行，由於一系列現有超車道，系統可與更快的列車共享軌道，將以每小時110英里速度行駛。加州其他地區的子彈列車行駛速度更快，中谷最高時速可達220英里。