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華美醫師協會、東華醫院破冰合作 7年訴訟落幕

記者王子涵／舊金山報導
東華醫院、華人保健計畫、華美醫師協會三方，停止了長達七年的紛爭，選擇共同合作，造福社區。（記者王子涵／攝影）
東華醫院、華人保健計畫、華美醫師協會三方，停止了長達七年的紛爭，選擇共同合作，造福社區。（記者王子涵／攝影）

華美醫師協會（CCHCA）自2015年起，與東華醫院及附屬機構華人保健計畫（CCHP）產生分歧，進行了超過七年的法律訴訟。19日，三方的代表共同在東華醫院宣布，糾紛已經全部解決，會建立更緊密的合作關係，共同造福社區。

東華醫院行政總裁張建清博士表示，很高興在華美醫師協會成立40周年之際帶來這個喜訊，「這重申了我們一貫恪守的承諾，為社區提供最優質的醫療服務。我很感謝華美醫師協會董事會主席陳美詩醫師，及其他領導層成員，共同促進了這項合作」。

2015年，華美醫師協會向法院提出訴訟，控告華人保健計畫違約，稱其取消醫師獨立運作制度，改與個別醫師簽署合作。自2016年7月雙方合約結束後，華美醫師協會成立了全新的醫師組織「美亞醫療集團」（AAMG），促使不少病人為了追隨熟悉的華裔醫師，離開了原先的華人保健計畫，改投其他的保健計畫。雙方互提訴訟指控對方。

張建清宣布，為慶祝華美醫師協會成立40周年，及其為社區做出的傑出貢獻，東華醫院將會把醫務大樓的其中一層以華美醫師協會來命名，並且以此提醒大家，醫師與醫院該同心協力才能更好造福社區。

東華醫院行政總裁張建清（右二），為三方重新攜手感到欣慰。（記者王子涵／攝影）
東華醫院行政總裁張建清（右二），為三方重新攜手感到欣慰。（記者王子涵／攝影）

華美醫師協會董事會主席陳美詩醫師感謝東華醫院的肯定。她說：「40年前，一眾支持東華醫院的社區醫師創辦了這個非盈利組織──華美醫師協會，以提供更優質、更切合病人文化和需要的服務。縱觀過去百年，東華醫院一直是社區不可或缺的醫療機構，這次重新合作代表了一個新的時代的開始，社區醫師與醫院之間將有更緊密的合作，共同推進社區的健康發展。」

華美醫師協會前主席梁禮崇博士表示，「這是一個令人感動的時刻，我為服務於東華醫院和社區感到驕傲」。他強調，招募及培養具有社區經驗的醫師來照顧下一代十分重要，他期望今後有更多的合作，攜手服務與社區。

東華醫院董事會主席陳傑民表示，對醫院和醫師之間的再次攜手合作感到欣喜，東華醫院的根基是建立在促進社區健康的堅定承諾之上。作為舊金山市碩果僅存的獨立醫院，社區各方的積極合作及支持是我們能夠繼續維持領導地位的主要原因。

華人 舊金山 華裔

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