東灣康柯德擠下佛利蒙 獲選全美最幸福城市

東灣康柯德被網站HouseFresh評選為美國最幸福城市。（影片截圖）

致力改善居家空氣品質的網站HouseFresh最近贊助一項研究，評選出美國最幸福的城市，冠軍由灣區城市奪得。但是，這次不是佛利蒙。

HouseFresh選出的美國最幸福城市是東灣康柯德（Concord），美國最幸福城市這次的冠軍得主不再是佛利蒙，而是Six Flags Hurricane Harbor所在地康柯德。事實上，佛利蒙在這項排行榜中甚至連前20名都沒有進入。

這項排名的評選標準是「微笑」，HouseFresh使用微軟的人臉識別軟體API和Azure，來分析美國各州和各大城市的Instagram自拍數據庫，以了解哪些地區是最幸福的居住地。

HouseFresh說：「為了計算出最幸福的城市和州，我們使用FaceAPI幸福指數 來計分。我們認為，如果一張臉的微笑指數大於0.75，那這張臉就是微笑的。這項排行榜就是根據微笑人數的百分比來排名的。」

HouseFresh表示，幸福也許很難找到，但更難偽造，人們已經學會如何從自拍照中拼湊出線索，了解影中人的真實感受。

美國最幸福城市第二名到第五名分別是田納西州諾克斯維爾（Knoxville）、南卡羅萊納州查爾斯頓（Charleston）、猶他州 普羅沃（Provo）和亞利桑那州梅薩（Mesa），舊金山排名第15。

美國最幸福的州前五分別是猶他州、佛蒙特州、科羅拉多州、愛阿華州和威斯康辛州。令人意外的是，加州 在這項排行榜中敬陪末座，是全美最不幸福的州。