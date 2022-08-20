我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

東灣康柯德擠下佛利蒙 獲選全美最幸福城市

編譯組／灣區19日電
東灣康柯德被網站HouseFresh評選為美國最幸福城市。（影片截圖）
東灣康柯德被網站HouseFresh評選為美國最幸福城市。（影片截圖）

致力改善居家空氣品質的網站HouseFresh最近贊助一項研究，評選出美國最幸福的城市，冠軍由灣區城市奪得。但是，這次不是佛利蒙。

HouseFresh選出的美國最幸福城市是東灣康柯德（Concord），美國最幸福城市這次的冠軍得主不再是佛利蒙，而是Six Flags Hurricane Harbor所在地康柯德。事實上，佛利蒙在這項排行榜中甚至連前20名都沒有進入。

這項排名的評選標準是「微笑」，HouseFresh使用微軟的人臉識別軟體API和Azure，來分析美國各州和各大城市的Instagram自拍數據庫，以了解哪些地區是最幸福的居住地。

HouseFresh說：「為了計算出最幸福的城市和州，我們使用FaceAPI幸福指數來計分。我們認為，如果一張臉的微笑指數大於0.75，那這張臉就是微笑的。這項排行榜就是根據微笑人數的百分比來排名的。」

HouseFresh表示，幸福也許很難找到，但更難偽造，人們已經學會如何從自拍照中拼湊出線索，了解影中人的真實感受。

美國最幸福城市第二名到第五名分別是田納西州諾克斯維爾（Knoxville）、南卡羅萊納州查爾斯頓（Charleston）、猶他州普羅沃（Provo）和亞利桑那州梅薩（Mesa），舊金山排名第15。

美國最幸福的州前五分別是猶他州、佛蒙特州、科羅拉多州、愛阿華州和威斯康辛州。令人意外的是，加州在這項排行榜中敬陪末座，是全美最不幸福的州。

猶他州 指數 加州

上一則

加州首發隔離指南：猴痘症狀消失 等48小時再外出

下一則

「中谷-舊金山高鐵延長線」加州准了 最快2033年開通

延伸閱讀

經文處長黃敏境投書美媒 譴責中國挑釁行為

經文處長黃敏境投書美媒 譴責中國挑釁行為
世界少棒賽前夕 12歲猶他球員摔下床頭部重創

世界少棒賽前夕 12歲猶他球員摔下床頭部重創
馬斯克：特斯拉已生產逾300萬輛車 上海廠貢獻100萬輛

馬斯克：特斯拉已生產逾300萬輛車 上海廠貢獻100萬輛
議員邵陽爭連任：佛利蒙每年獲評最幸福城市

議員邵陽爭連任：佛利蒙每年獲評最幸福城市
北加州台灣同鄉聯合會 參加佛利蒙國慶遊行 向主流介紹台灣

北加州台灣同鄉聯合會 參加佛利蒙國慶遊行 向主流介紹台灣

熱門新聞

北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

房屋法若通過 加州房價恐跌13%

2022-08-13 02:16
華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

2022-08-14 20:59
灣區郊區富裕城市成為猖狂搶匪作案新地點。（電視新聞截圖）

舊金山灣區郊外富裕社區 搶匪作案新熱點

2022-08-12 15:32
東屋崙小西貢社區頻繁發生暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

北加60歲亞裔女家中睡覺 流彈射穿窗戶打傷她

2022-08-18 21:20
劫匪搶劫馮幹和瞬間，被攝像頭拍下。（視頻截圖）

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

2022-08-12 22:22

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了