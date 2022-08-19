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辦了32年 金山華埠中秋街會8月27日登場

記者李怡／舊金山報導
圖為2021年舊金山華埠中秋街會，吸引眾多遊客到訪。（記者李怡／攝影）
圖為2021年舊金山華埠中秋街會，吸引眾多遊客到訪。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠商人協會18日召開線上記者會，宣布2022年舊金山華埠中秋慶會，將於8月27日（星期六）和28日（星期日），在華埠加利福尼亞街和柏思域街之間的都板街路段舉行。此外，在市德頓街和乾尼街之間的華盛頓街、昃臣街和柏思域街會設有攤位。

華埠商人協會統籌李雷綺華主持當天會議。李雷綺華介紹，華埠中秋慶會已經連續舉辦了32年，今年與以往不同的是加入了火龍表演（Fire Dragon Show)。在8月27日上午10時45分，將於加利福尼亞街和都板街處舉行開步禮。屆時，舊金山市長布里德代表、加州參議員威善高、市府律師邱信福，舊金山市議員佩斯金等官員將出席，大家將沿著都板街遊行至華盛頓街的主席台，並在此為慶會剪綵，為期兩天的慶祝活動正式啟動。

據了解，中秋慶會上除了有醒獅表演，還有歌唱和舞蹈，並在李小龍藝術博物館設有親子互動環節。慶會攤位布置濃郁中國傳統中秋色彩的裝飾，銷售各式各樣的中秋月餅，還有盛裝打扮的嫦娥穿梭於人群之間。

今年還首次推出特色展覽，在柏思域街和百老匯街設的華裔歷史和文化展覽，以及李小龍博物館展覽。歷史方面表現中國移民在舊金山的艱辛發展歷程。文化方面有中國城內的廟宇、食肆、藝術、節日等。現場有專人講解，此次展覽的目的在於介紹和加深人們對中國城華裔歷史與文化的了解。

很多商家攤位也會出售應節的中秋月餅、異國美食品嘗和其他特色美食。街會中還有很多商品折價促銷，包括亞洲民俗工藝品、家居用品、植物盆栽、珠寶首飾及美容產品等。天后廟街將展出本地攝影愛好者的攝影作品，豐富社區居民的文化生活。

今年中秋街會還將有一些新的表演團體加入，包括：Clarion音樂表演中心和Dr. Jac、CAAM、男青年會青年表演藝術團及中藝舞蹈團。廚藝達人甄文達在現場進行中華美食廚藝展示。

華埠 舊金山 美食

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