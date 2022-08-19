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任婆婆遇襲案「越早作證 記憶越鮮活」檢方希望法庭指派翻譯

記者王子涵／舊金山報導
ABC 7知名亞裔記者Dion Lim首次報導了任婆婆遇襲案。（推特截圖）
ABC 7知名亞裔記者Dion Lim首次報導了任婆婆遇襲案。（推特截圖）

華裔長者任婆婆遇襲案18日繼續進行審理。當天庭審中，檢察官馬菲（Phoebe Maffei）希望法庭可以指派一名翻譯官，協助任婆婆出庭作證。法官喬吉（Loretta M. Giorgi）批准了這一請求。

馬菲向本報表示，對於受害者來說，越早出庭指證越好，因為記憶鮮活。「受害者如果能夠出庭，直面攻擊者，告訴法官真相，能撫平大部分人心中的傷痛。」馬菲說。

來自於中國內蒙的任婆婆居住在舊金山北岸區的公寓中。7月31日下午，4名青年以問時間為由，盯上了任婆婆隨身攜帶的手表和手機，在搶劫的過程中還毆打她，導致她全身多處受傷，臥床不起。4名嫌犯僅有18歲、14歲、13歲和11歲，目前14歲的嫌犯仍在逃。

在17日的開庭審理中，馬菲對該案唯一的成年嫌疑人摩爾（Darryl Moore）提起了多項重罪指控，包括搶劫、襲擊、虐待老人、入室搶劫等罪名，但並未提出仇恨犯罪的指控。

她表示，月底進行的預審將是本案首場重要的聽證會，屆時法庭將決定是否以目前起訴的罪名繼續審議該案。在此之後，她會根據情況邀請任婆婆出庭。

馬菲說：「法庭有豐富的語言翻譯資源，無論是國語還是粵語，我們正在尋找一位合適的人選。」

4名青年在搶劫的過程中對任婆婆進行毆打。（監控攝像截圖）
4名青年在搶劫的過程中對任婆婆進行毆打。（監控攝像截圖）

舊金山 手機 華裔

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