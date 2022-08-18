灣區猴痘新病例 沒性行為也感染

CDC對史丹福醫院一起猴痘病例進行研究，凸顯出猴痘病毒可以透過非性行為的方式傳播。（取自推特）

灣區近日一起猴痘 病例進一步證實了人們可以透過各種不同方式感染猴痘病毒，凸顯出與感染者偶爾的接觸而被傳染的可能性有多高。

美國疾病防治中心（CDC ）16日公布的一項猴痘病例調查報告顯示，一名前往史丹福醫院就醫的20多歲男子被檢測出感染了猴痘病毒，但他表示最近沒有從事過性行為。傳染病學家長期以來一直認為，猴痘病毒主要是透過親密的皮膚接觸傳播的。

這起病例還強調了病毒的傳播軌跡，以及它是否可以藉由公共場所、從多元性別群體（LGBTQ）傳播到一般人群中。這並不是首例不涉及性行為的猴痘病例，前兩宗病例是兩名幼兒。CDC深入研究了這名史丹福醫院男性病患在感染病毒前做過的活動。

柏克萊加大 傳染病學教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「從一開始就有人擔心：除了親密接觸之外，是否還有其他傳播猴痘病毒的方式？這起病例加強證實了猴痘病毒可以透過其他方式傳播。」

根據CDC的報告，在英國參加了四場擁擠的戶外活動兩周後，這名男子身上開始出現猴痘病變。他告訴調查人員，許多人在活動中穿著無袖T恤和短褲跳舞，而這些活動並非專門為多元性別群體舉辦的。

男子說，在活動中看不到有人身上有病變，也沒有人有生病的跡象。他還曾搭乘擁擠的火車，搭了兩班飛機返回美國。男子的病變出現在手部、嘴唇、胸前和背後，但沒有出現在生殖器上。症狀持續了一個月才消失。

報告指出，受病毒汙染的物體，如床單或門把，可能是猴痘病毒的傳播媒介，但還需要進一步調查。調查人員也正在研究病毒是否能透過精液傳播。

不過，舒瓦茲柏格認為，沒有足夠的數據可以確定，猴痘病毒能透過污染物或其他方式傳播，例如在降落到地面前可傳播6呎遠的呼吸道飛沫。

儘管這起病例的傳播方式與大部分猴痘病例不同，但舒瓦茲柏格說：「我不擔心到超市去，就算身旁有感染猴痘的人。我不認為這個病例會改變我們的日常生活。」

柏克萊加大另一位傳染病學家雷恩戈德（Art Reingold）對這份報告並不驚訝。他說：「人們應該已預料到，會有這樣的病例。我們知道會有一些非透過性行為感染的病例。」

聖他克拉拉縣衛生局在聲明中說：「透過接觸呼吸道分泌物、與人共用物品（例如衣服、毛巾或床上用品）感染猴痘是可能的，但比較罕見。」

灣區目前猴痘病例累積到921例，包括舊金山600例，阿拉米達縣132例，聖他克拉拉縣106例，康曲柯士達縣41例，聖馬刁縣31例，馬連縣11例。