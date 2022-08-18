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灣區猴痘新病例 沒性行為也感染

編譯組／灣區17日電
CDC對史丹福醫院一起猴痘病例進行研究，凸顯出猴痘病毒可以透過非性行為的方式傳播。（取自推特）
CDC對史丹福醫院一起猴痘病例進行研究，凸顯出猴痘病毒可以透過非性行為的方式傳播。（取自推特）

灣區近日一起猴痘病例進一步證實了人們可以透過各種不同方式感染猴痘病毒，凸顯出與感染者偶爾的接觸而被傳染的可能性有多高。

美國疾病防治中心（CDC）16日公布的一項猴痘病例調查報告顯示，一名前往史丹福醫院就醫的20多歲男子被檢測出感染了猴痘病毒，但他表示最近沒有從事過性行為。傳染病學家長期以來一直認為，猴痘病毒主要是透過親密的皮膚接觸傳播的。

這起病例還強調了病毒的傳播軌跡，以及它是否可以藉由公共場所、從多元性別群體（LGBTQ）傳播到一般人群中。這並不是首例不涉及性行為的猴痘病例，前兩宗病例是兩名幼兒。CDC深入研究了這名史丹福醫院男性病患在感染病毒前做過的活動。

柏克萊加大傳染病學教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「從一開始就有人擔心：除了親密接觸之外，是否還有其他傳播猴痘病毒的方式？這起病例加強證實了猴痘病毒可以透過其他方式傳播。」

根據CDC的報告，在英國參加了四場擁擠的戶外活動兩周後，這名男子身上開始出現猴痘病變。他告訴調查人員，許多人在活動中穿著無袖T恤和短褲跳舞，而這些活動並非專門為多元性別群體舉辦的。

男子說，在活動中看不到有人身上有病變，也沒有人有生病的跡象。他還曾搭乘擁擠的火車，搭了兩班飛機返回美國。男子的病變出現在手部、嘴唇、胸前和背後，但沒有出現在生殖器上。症狀持續了一個月才消失。

報告指出，受病毒汙染的物體，如床單或門把，可能是猴痘病毒的傳播媒介，但還需要進一步調查。調查人員也正在研究病毒是否能透過精液傳播。

不過，舒瓦茲柏格認為，沒有足夠的數據可以確定，猴痘病毒能透過污染物或其他方式傳播，例如在降落到地面前可傳播6呎遠的呼吸道飛沫。

儘管這起病例的傳播方式與大部分猴痘病例不同，但舒瓦茲柏格說：「我不擔心到超市去，就算身旁有感染猴痘的人。我不認為這個病例會改變我們的日常生活。」

柏克萊加大另一位傳染病學家雷恩戈德（Art Reingold）對這份報告並不驚訝。他說：「人們應該已預料到，會有這樣的病例。我們知道會有一些非透過性行為感染的病例。」

聖他克拉拉縣衛生局在聲明中說：「透過接觸呼吸道分泌物、與人共用物品（例如衣服、毛巾或床上用品）感染猴痘是可能的，但比較罕見。」

灣區目前猴痘病例累積到921例，包括舊金山600例，阿拉米達縣132例，聖他克拉拉縣106例，康曲柯士達縣41例，聖馬刁縣31例，馬連縣11例。

猴痘 柏克萊加大 CDC

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