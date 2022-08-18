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優樂雅學校鄺梁婉瑜被免職 華裔家長抗議請願遭漠視

記者王子涵／舊金山報導
約30多名華裔家長一早來到校門口，為被免職的華裔校長鄺梁婉瑜發聲，並發起罷課提議。（記者王子涵／攝影）
約30多名華裔家長一早來到校門口，為被免職的華裔校長鄺梁婉瑜發聲，並發起罷課提議。（記者王子涵／攝影）

17日是舊金山日落區優樂雅學校（Ulloa Elementary School）新學期的返校日，當天，約30多名華裔家長一早就聚集在校門口，為被免職的華裔校長鄺梁婉瑜（Carol Fong）鳴不平，並發起罷課提議。發動此次抗議的家長朱偉的小孩在當天就已罷課，她說：「我的兩個孩子都是全勤學生，從來不會缺勤，做出這個決定就是要把我們的聲音被聽見。」

根據抗議家長Sherry Law描述，今年1月，優樂雅學校發生了一起涉及非裔和西裔學生爭吵的事件，學生在吵架時使用了種族歧視的詞語。身為校長的鄺梁婉瑜對涉事學生進行反歧視教育，在給學生講話時，數次引用了學生爭吵時說過的N開頭詞語，此舉遭到非裔家長和民權組織的強烈反彈。儘管事後鄺梁婉瑜多次出面澄清並道歉，但她仍被要求辭職。

此事引起社區和學生家長的關注，華裔社區徵集了2萬8000多封請願書，以及數百封社區人士支持信函，但最終沒能改變鄺梁婉瑜被免職的結局。

參加聚會抗議的家長，舉著寫有鄺校長不是代罪羔羊的牌子。（記者王子涵／攝影）
參加聚會抗議的家長，舉著寫有鄺校長不是代罪羔羊的牌子。（記者王子涵／攝影）

鄺梁婉瑜在優樂雅學校任教20年，為舊金山學區服務一共超過38年，在華裔社區享有極高聲譽。但舊金山聯合學區學監馬修斯（Vince Matthews）在6月28日首先將鄺梁婉瑜降職為文職官員，隨後在他自己退休前5天，將其免職，這讓一直力挺鄺梁婉瑜的華裔家長感到失望和憤怒。「鄺梁婉瑜校長為這所小學服務了20年，她是絕對不會主動去傷害學生的。」朱偉說。

一場普通的學生爭吵，最終升級為不同族裔的家長間的衝突。華裔社區因大力支持鄺梁婉瑜，也被其他族裔一些極端的家長認定為「種族分子」，甚至曾被授予全國藍絲帶學校獎的優樂雅學校，也因此被冠以種族歧視學校的稱號。

一名不願透露姓名的非華裔居民17日在經過抗議現場時，高聲指責抗議的家長說，這種抗議本身「也是一種種族歧視！」他表示，大家都是父母，試想一下，若自己的孩子被人用這個世界上最惡毒的詞語辱罵，這是無法接受的。

但朱偉表示，「不是亞裔社區將學生問題種族化，而是我們的社區一直被排除在討論之外。」華裔社區抗議的是，校區處理過程不透明，缺乏與家長代表溝通。學區本可以藉這起事件，對教育者如何處理這類事件進行反思，吸取教訓，而不是簡單的免職以求息事寧人。

約30多名華裔家長一早來到校門口，為被免職的華裔校長鄺梁婉瑜發聲，並發起罷課的提...
約30多名華裔家長一早來到校門口，為被免職的華裔校長鄺梁婉瑜發聲，並發起罷課的提議。（記者王子涵／攝影）

自1月該事件爆發後，鄺梁婉瑜先後多次作了口頭及書面的澄清和道歉，並參與了學區要求的康復訓練項目（Restorative Trainning），但最終還是在返校日之前被免職。她在發給家長的致歉信中表示，這也是在教學過程中的一個失誤，她希望日後可以用更恰當的方式，癒合社區間的傷痛和分歧。

華裔 種族歧視 學區

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