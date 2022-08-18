天花疫苗防猴痘？學者：仍不可輕忽

數十年前接種的天花疫苗能預防感染猴痘嗎？（美聯社）

美國猴痘 傳染爆發後，各地公共衛生專家一直極力尋找降低猴痘傳染的疫苗 。儘管醫界認為，接種過天花疫苗會有助防治猴痘惡化，但其預防功效如何，接種過天花疫苗就能抵抗目前這波猴痘疫情嗎？

聯邦疾病防治中心 (CDC) 專家提醒，過去三年沒有接種天花疫苗的民眾，仍需再次接種疫苗，增強對這波猴痘疫情的免疫功能。CDC認為，如要取得預防猴痘功效，必須接種五分之一劑量的天花疫苗。

天花曾是一種殺傷力極強的傳染疾病。每10名感染天花病患中，就有3人喪生，倖存者身體亦滿布斑痕。幸好科學家研發出天花疫苗，北美洲與歐洲於1950年代早期就消除了天花傳染病，全球天花傳染亦於1980年全面根除。

雖然猴痘傷害力不像天花那麼可怕，但感染猴痘病患身體也會出疹發痛，可能像感染天花一樣，身體留下斑斑痕跡。

有研究顯示，孩童時期接種天花疫苗民眾，疫苗保護功效可延續好幾十年。許多嬰兒潮世代出生的民眾接種過天花疫苗。然而專家指出，年長的嬰兒潮世代民眾不可因已接種過天花疫苗，就認為身體已存在猴痘抗體。

爾灣加大 (University of California, Irvine) 防治疾病副教授諾伊墨 (Andrew Noymer) 說，過去接種天花疫苗民眾不是所有人身體都有猴痘抗體，因此必須注意，不能因為接種過天花疫苗就掉以輕心。

猴痘傳染在全球各地爆發，已造成3萬2000宗猴痘感染病例，其中1萬2000宗發生於美國，加州約傳出2000宗病例，紐約出現2300宗。

1972年南斯拉夫爆發猴痘傳染病時，共有175人感染到這種疾病，造成35人喪生。當時公共衛生專家發現，60%感染猴痘的病患曾接種過天花疫苗。然而最重大的差別是，接種天花疫苗的病患死亡率只有8%，未接種天花疫苗病患死亡率高達35%，顯示接種天花疫苗有防治猴痘惡化的功效。

專家表示，天花傳染病根除之前，聯邦疾病防治中心 (CDC) 建議民眾每五年接種一次天花疫苗。

目前盛傳天花疫苗預防猴痘的功效高達85%。這個說法是根據薩伊共和國 (Republic of Zaire) 1988年的研究調查。專家認為，雖然調查可信度高，可是並沒有隨機臨床試驗 (clinical randomized controlled trial) 的醫學驗證程序。

舊金山加大助理教授布蘭伯格 (Seth Blumberg) 表示，2003年美國猴痘傳染爆發時的醫學研究顯示，接種天花疫苗民眾，感染猴痘後，病情顯然較為輕微。他說，雖然接種疫苗後一段時日，疫苗功效會逐漸減弱，可是似乎仍有減輕病情的長遠功能。