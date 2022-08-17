亞裔長者頻遇襲 金山警局、地檢處華埠開會商討應對

舊金山警局與地檢處在華埠聯合召開社區會議，回應如何應對亞裔長者暴力犯罪問題。（記者李怡／攝影）

舊金山警局局長史考特（Bill Scott ）與地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)16日晚在舊金山華埠勝利堂內聯合召開社區會議，就最近頻發的亞裔 長者遇襲事件，討論如何應對針對亞裔長者的仇恨暴力問題。

史考特表示，保護亞裔長者除增加警力，還要加強警民合作，社區內有任何異常現象要即時報案。謝安宜稱，要將工作重點放在防止仇恨犯罪 的發生上，未來會更多開展外展活動，加強與社區交流，提高民眾的敬老意識。 警局與地檢處聯合社區會議上，眾多華埠民眾出席，擠滿了會議大廳。（記者李怡/攝影）

本次會議由駐美中華總會館主辦，由黃國康通事主持，數百位亞裔社區民眾與華埠小商業主、社區活動人士，以及警察 局多位警官和地檢處官員共同出席。

此次會議舉行，旨在回應8月7日由多個亞裔組織聯合發起的「保護亞裔長者」集會遊行中提出的問題。這些組織要求，在集會後的10天內，警察局長史考特及市府執法機構，要拿出如何減少針對亞裔長者暴力犯罪的具體措施，以及立即採取行動提高低收入老年住房的安全性。 警局長史考特（站立者）回答民眾的問題。（記者李怡/攝影）

15日，警局已經在華埠花園角廣場召開了一次亞裔長者受害案件進展緊急記者會。史考特說，面對亞裔長者遇襲，逮捕罪犯是關鍵，警方會加強與檢察長辦公室的合作，提供更多證據，以做到讓亞裔長者安心、勇敢的走出社區。他稱，未來還要加強警民合作，民眾發現有任何可疑情形都可及時報告警察局。報警熱線：415-558-5588。

謝安宜稱，她在過去的14天內，多次走進社區了解長者面臨的困境和挑戰。謝安宜表示，她曾在地檢辦公室擔任過仇恨犯罪檢查官，將保障認真對待仇恨犯罪案件。與警局密切合作，依法指控罪犯。並將聘請經驗豐富的律師參與案件調查。 舊金山警局與地檢處在華埠聯合召開社區會議，回應如何應對亞裔長者暴力犯罪問題。（記者李怡/攝影）

另一個舉措，是任命湯曉慧作為特別檢控首席檢察官，由她負責新設的弱勢受害者小組，專門處理仇恨犯罪、虐待老人與財務案件。謝安宜稱，要加強預防仇恨犯罪發生的工作，還要推動社區外展活動，加強與社區交流，加強民眾愛老敬老意識，如有仇恨犯罪，可報告給地檢處弱勢受害者小組。

關於低於950元的盜竊不予起訴問題，謝安宜回應表示，此類問題會通過與警察局的合作，加強問責制，會對入室盜竊、破壞車窗等犯罪，視情況而定是否會造成輕罪。

警局與地檢處在華埠召開會議以回應如何應對亞裔長者暴力犯罪。（記者李怡／攝影）

史考特在回應警力不足問題時稱，目前舊金山有500名警察，但四分之一面臨退休。目前已經獲得資金支持招募新的警員，但面臨與灣區其他城市的競爭，完成招聘需要時間。

在會議回答記者和民眾提問環節，多位遭遇過仇恨襲擊的亞裔女性長者，講述了她們在街道與公交車上的遇襲經歷，其中涉案嫌犯都無從查證。部分參與會議的亞裔民眾更表示，已經厭倦了來自政府部門的會議與發言，應該拿出實際的行動和方案具體執行，保護好亞裔長者的生命和財產安全。