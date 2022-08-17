中文媒體圓桌會 金山地檢長承諾嚴打針對長者犯罪

金山地檢辦組建新的弱勢受害者小組，復審一些攻擊長者等弱勢群體的案件。華裔檢察官湯曉慧（如圖）擔任小組負責人。（記者劉先進／攝影）

在16日舉行的中文媒體圓桌會議上，舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，地檢長辦公室（下稱地檢辦）不僅起訴犯罪的人，還希望傳遞訊息，任何類型的暴力襲擊，尤其是針對最脆弱的長者犯罪，在舊金山是不能容忍的，不法之徒須承擔後果。地檢辦已組建新的弱勢受害者小組（vulnerable victims unit），由華裔檢察官 湯曉慧（Nancy Tung）擔任負責人，重新審查一些攻擊長者等弱勢群體的案件，確認是否指控仇恨犯罪 。

謝安宜說，自從擔任地檢長以來，還到住所去會見華裔長者，傾聽他們的經歷和恐懼，「儘管很害怕，他們不得不步行去兩個街區外趕公車，購買家庭必需品。地檢長最重要的目標之一，就是讓市民恢復安全感，平息恐懼，確保阻止肇事者繼續在舊金山實施暴力襲擊。」

新建弱勢受害者小組 湯曉慧任負責人

謝安宜任職地檢長後，火速提升在華埠頗有名望的華裔檢察官湯曉慧，出任特別檢控首席檢察官（Chief of Special Prosecutions）。湯曉慧曾在2019年與前地檢長博徹思競選，贊成更傳統的法律和秩序政策，與博徹思的改革主義立場截然不同。

謝安宜說，新建立弱勢受害者小組，由湯曉慧任負責人。小組確保一些最重要的案件，如攻擊長者、仇恨犯罪和涉及其他弱勢人群的案件，由最有經驗、頂級的地檢官處理。這些檢察官將注意力全部集中在這些案件上，全面分析證據，確保指控順理成章、基於法律。最後的處罰結果將是嚴厲的。「弱勢受害者小組的任務，是審查目前的仇恨犯罪案件，確認被告被充分指控。也確保地檢辦二次審查其他沒有被指控為仇恨犯罪的案件，看是否被正確指控，以及嫌犯是否應被指控為仇恨罪。我們正在將所有這些虐待老人和暴力襲擊老人的案件移到這個專門的小組調查。」

謝安宜強調，新的弱勢受害者小組與博徹思建立的亞太裔受害者小組功能不同。新的小組涵蓋檢察官，幫助調查和起訴這些案件。「我們也有受害者服務主管，將進一步加強和亞太裔受害者的聯繫。也有說雙語的倡導者，和受害者溝通。」

湯曉慧表示，很榮幸謝安宜邀請她回到地檢長辦公室。弱勢受害者小組的重要任務之一，就是保護弱勢人群，關注的不僅僅是對老人身體和經濟上的虐待，還有勞工領域的人口販運，以及仇恨犯罪。「我們將做的最重要的事情之一，是審查最近被指控的罪行。復查這些案件，看是否能做一些額外的調查，其中可能有跡象表明，仇恨犯罪應被指控。這是地檢辦的承諾，保護弱勢人群，保護那些因為種族、民族、性取向或任何其他因素而成為犯罪受害者和目標的人。」

仇恨犯罪難指控 因動機難證實

為何仇恨犯罪如何難起訴？謝安宜在回答本報提問時說，她曾擔任起訴仇恨犯罪的檢察官兩年時間。加重的仇恨犯罪指控，是需要證明嫌疑人動機的指控類型之一，「是什麼原因導致嫌疑人攻擊和犯罪？需我們『進入』嫌疑人的頭腦，瞭解他們在採取行動時的想法。他們說了什麼，是否有某種紋身，在（網絡）上貼出一些東西，是什麼動機鼓動他們攻擊特定的人。」

謝安宜說，很遺憾的是，在許多類似案件中，嫌疑人根本沒說什麼。他們犯下搶劫，拿走一些東西，卻從未說過任何話。「且很多時候，除了搶劫中的財務犯罪部分，我們不能在嫌疑人的手機或社交媒體上看到任何證據，表明他們對某類人有某種類型的敵意或憎恨，使我們沒有辦法掌握可表明其動機的證據。因此，仇恨犯罪一般來說很難指控。」