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保護墮胎權 聖縣議會通過1號提案 11月交選民票決

記者陳爍嘉／聖荷西報導
圖為灣區人民遊行支持為墮胎權而戰（記者陳爍嘉╱攝影）
圖為灣區人民遊行支持為墮胎權而戰（記者陳爍嘉╱攝影）

聖他克拉拉縣16日表示，支持在全州範圍內努力使生殖自由成為加州人民基本權利。議會成員一致決定支持1號提案（Proposition 1）。 1號提案是對州憲法的擬議修正案，將確保人們的墮胎權和選擇或拒絕使用避孕藥具的權利。

1號提案是對聯邦最高法院最近推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決的直接回應。擬議的修正案將在11月的選舉中交給選民進行投票，如過這個修正案通過，第1號提案將在加州憲法第1條中添加一條重要內容：「國家不得在個人最私密的決定中否認或乾涉個人的生殖自由，包括選擇墮胎的基本權利和選擇或拒絕避孕的基本權利。」

聖縣議會主席沃瑟曼 （Mike Wasserman）表示：「我為議會一致投票決定支持婦女的生殖自由和隱私權而感到自豪。獲得生殖服務是人權，沒有人應該害怕接受他們需要的護理」。

副主席艾倫伯（Susan Ellenberg）說：「聖他克拉拉縣將履行我們為社區中的婦女提供關懷和保護的承諾，而第1號提案對於在全州範圍內編纂這些承諾至關重要。我們不會妨礙這個國家的任何人在這裡尋求墮胎，我們也不會因任何威脅我們的行為而退縮」。

聖縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示：「第1號提案的通過將表明加州重視女性。加州正在進攻。我們只會變得更強大」。

縣議員 李洲曉（Otto Lee）表示：「我堅定地支持第1提案，並支持每一位婦女的生育自由權。作為三個女兒的父親，看到數以百萬計的女孩和婦女在美國失去這種基本自由，我感到非常震驚。作為一名退休的海軍指揮官，我明白我們的自由是多麼脆弱，我們有責任保護我們的自由。聖縣必須支持這個提案，因為生殖權利對於實現性別平等非常重要。我很榮幸能在一個分享這些價值觀的董事會任職，堅決支持修改我們的州憲法以重申保護這一基本權利。」

縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩（Joe Simitian）：，「最高法院的裁決是不正確的。很高興我們縣正在全力進行反擊。我們的議會對保護我們縣居民的生殖自由有著明確和長遠的承諾」。

縣長史密斯（Jeffrey V. Smith）說，「對抗最高法院有害裁決的最佳方式，是明確宣布我們州所有需要全面生殖保健的人都將得到它。聖他克拉拉縣一直為社區的成員，特別是那些最弱勢的人而戰，這次也不會例外。我們將繼續爭取人們享有基本的醫療保健的權利」。

加州 墮胎 投票

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