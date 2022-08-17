蘋果9月5日起 強制員工至少每周3天回公司上班

蘋果強制灣區員工勞工節後每周至少回辦公室三天。(Getty Images)

科技大廠蘋果 公司下令9月5日起，所有員工每周必須至少回到辦公室工作三天。蘋果過去數度計畫要求員工返回公司上班，然皆因新冠疫情 後續發展而延遲。

彭博新聞社 (Bloomberg) 15日根據一名蘋果員工的備忘錄指出，庫比蒂諾蘋果公司要求公司員工從9月5日開始，每周二、周四，以及該周另外一天必須回到公司上班。每周第三個上班天由公司各個團隊自行決定。

矽谷 科技大廠如谷歌、臉書的母公司Meta已強制員工必須回公司上班三天，蘋果隨後跟進，顯示雖然科技員工到公司上班天數比疫情前減少許多，各大公司均開始採取穩定上班工作制度。然而有些知名、規模較小的公司如Twitter 、Airbnb 仍採全面遠距上班制。臉書的員工仍可申請全面遠距上班。

許多公司早在一年前就計畫將員工召回公司上班，然由於出現傳染力強的Delta 病毒，計畫暫時延緩實施。

有些蘋果員工抗議強制返回公司上班制，要求上班彈性化。他們表示公司忽略他們的訴求。有關這些員工反應，蘋果拒絕發表評論。

隨然過去兩年半許多公司員工遠距工作，蘋果仍在矽谷地區開拓園區，其中包括去年去年所簽總面積70萬平方呎的辦公大樓租約。這是矽谷2021年規模最龐大的租約。

蘋果亦取消室內戴口罩規定。蘋果總部所在地聖他克拉拉縣上周五新冠感染率為每10萬名居民中，每天出現30宗感染新冠病例。這仍然比今年5月份高，當時每10萬人只出現6宗感染，然比起今年夏季已改善許多。