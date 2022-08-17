聖荷西教會上訴成功 免繳部分防疫罰金

上訴法院裁定，聖荷西教會Calvary Chapel可免支付部分違反防疫規定的罰金。（電視新聞截圖）

加州 一上訴法院引用聯邦最高法院對宗教機構在疫情期間舉行聚會權利的裁決，推翻了聖荷西Calvary Chapel及其牧師違反加州和聖他克拉拉縣室內公共集會規定的部分罰金，金額為19萬元。

加州第六上訴法院（Sixth District Court of Appeal）15日表示，鑑於最高法院的裁決，對Calvary Chapel蔑視命令的控告和罰款必須撤銷。

第六上訴法院表示，儘管聖他克拉拉縣對Calvary Chapel的限制和非宗教室內「聚會」的限制相同，但最高法已禁止對宗教場所採取比其他任何類型非宗教「活動」場所，例如超市或理髮店更嚴格的限制。

第六上訴法院首席大法官 格林伍德（Mary Greenwood）表示，這意味著聖他克拉拉縣對「出席人數」的限制不符合最高法院的標準。但她說，法院不必對聖他克拉拉縣要求宗教聚會出席者必須戴口罩和保持六呎距離進行裁決。

儘管如此，聖他克拉拉縣16日表示，他們仍會繼續就口罩和其他許多公共衛生的要求，向Calvary Chapel追討其餘的230萬元罰金，這些要求不受上訴法院裁決的影響。聖他克拉拉縣官員在聲明中說：「我們會繼續要求Calvary Chapel負起置社區的健康與安全於危險之中的責任。」

一名高等法院法官於2020年12月和2021年2月分別發現，Calvary Chapel及其牧師麥克魯爾（Mike McClure）和亞瑟利（Carson Atherley）藐視法院，違反加州和地方政府室內集會人數不得超過100人或容量25%的規定。法官表示，這個最多可容納600人的教會也無視禁止在室內聚會上唱歌和要求與會者保持6呎以上距離的規定。這些規定的目的都是為了遏阻新冠病毒的傳播。

被上訴法院推翻的19萬元罰金包括針對教會的14萬2000元和針對牧師的4萬8000元。

聯邦最高法院2020年5月裁定，出於擔心近離傳播新冠病毒，加州州長紐森 （Gavin Newsom）對室內禮拜聚會的限制是合理的。

然而在大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）去世後，由前總統川普任命的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）上任後，最高法院2021年2月以6比3裁定紐森禁止室內聚會的規定侵犯宗教自由，理由是宗教場所受到的限制比零售商店更嚴格。

加州衛生廳證人對最高法院表示，與超市相比，室內宗教聚會傳播病毒的風險要大得多，但最高法院對此解釋無動於衷。

代表Calvary Chapel及其牧師的律師泰勒（Robert Tyler）表示，法院的裁決「是為了爭取自由獲得的重大勝利，證明了這所教會、克魯爾和亞瑟利牧師表現出勇氣的正當性」。