任婆婆遇襲案 3青少年落網 分別為18、13、11歲 另一14歲在逃

舊金山警方宣布逮捕襲擊亞裔長者嫌疑人，嫌疑人的年齡令警察局與地檢處震驚。（記者李怡／攝影）

舊金山 警方15日在華埠花園角廣場召開記者會，宣布逮捕了涉嫌參與襲擊並搶劫亞裔 長者任婆婆的三名嫌犯。被捕嫌犯分別為18歲的屋崙居民達里爾·摩爾（Darryl Moore）和二名11歲、13歲未成年人，此案另一14歲的嫌疑人仍在逃。未成年嫌疑人的姓名將不會被公布， 其中11歲的嫌疑人將送少年法庭處理。嫌疑人的年齡令警察 局與地檢處震驚。多位亞裔社區領袖也出席了記者會，並呼籲各部門共同合作，防止攻擊亞裔長者的事件再次發生。

據舊金山警方表述，7月31日下午約5時02分，中央車站警分局接獲弗朗西斯科街100號街區發生搶劫案。當警察趕到現場時，70歲的亞裔長者受害人任婆婆告訴警察，她當時站在公寓門前，有四名青少年嫌疑人走近她，試圖與她交談，由於語言障礙，她不知道嫌疑人在說什麼。當任婆婆轉身進入公寓大廳時，嫌疑人尾隨她進入公寓，在靠近電梯間的位置對她進行人身攻擊，並搶走了她隨身財物。任婆婆受傷，被送往當地醫院，幸沒有生命危險。 舊金山警方宣布逮捕襲擊亞裔長者嫌疑人，嫌疑人的年齡令警察局與地檢處震驚。（記者李怡/攝影）

舊金山警察局長史考特稱，被捕三嫌目前被收押在阿拉米達縣拘留所。摩爾和13歲、14歲的兩名嫌疑人被指控搶劫、虐待老人、入室盜竊 、非法監禁和串謀。警方同時在繼續緝捕另一名14歲的嫌犯。

史考特表示，逮捕青少年嫌疑人令人震驚與難過。他表示，將與地檢處和社區各部門通力合作，竭盡全力的防止傷害亞裔長者的事件再次發生。

華埠即第三區市議員佩斯金說，感謝舊金山警察局對襲擊亞裔長者案件的重視和及時處理。希望在舊金山發生的每一件反亞裔仇恨犯罪，都能受到重視與徹查。目前，受害人任婆婆得到來自亞裔社區，包括舊金山社區青年中心（CYC）、華協中心（CDC）、安老自住處與社區住客聯會等組織的照顧。社區組織曾表示要為任婆婆募捐，但任婆婆婉拒。

地方檢察長謝安宜在新聞發布會上說，地檢長辦公室將與各相關部門合作，尋求如何將仇恨與襲擊長者犯罪消弭於未然，讓社會尊重並保護長者。她感謝這次舊金山警局的迅速反映，在整個過程中，警局與地檢長辦公室一直保持著密切的合作。謝安宜希望讓社區了解，一旦這個案件在未來幾天交給地檢室，辦公室將會盡其所能，以確保嫌疑人依法受到指控和制裁。 地檢長謝安宜表示，一旦這個案件交給地檢室，將盡其所能確保嫌疑人依法受到指控和制裁。（記者李怡／攝影）

華埠中華總會館、中華總商會、社區住客聯會、舊金山社區青年中心（CYC）、華協中心（CDC）、安老自住處等社區組織的代表，舊金山警察委員余健全等社區與執法界人士，出席了發布會，並表達希望，盼政府各部門如警局、地檢處、法院等機構緊密合作，加強檢控，制止類似的罪案發生，保護亞裔長者人身財產安全。

雖目前已對嫌疑人進行逮捕，但案件依然在審理調查中，有任何信息請撥打SFPD熱線415-575-4444或向TIP411發送以SFPD開頭的短信，可匿名舉報。