罷免博徹思拿錢 謝安宜堅稱自己是志工

針對收取酬勞為與罷免博徹思運動有關的非牟利組織工作，舊金山地方檢察長謝安宜認為與罷免運動無關。（電視新聞截圖）

舊金山 地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）15日首次對她為與罷免 前任地檢長博徹思 （Chesa Boudin）有關的非牟利組織工作並收取酬勞一事提出辯護，堅稱她確實是罷免運動的「志工」（volunteer）無誤。

謝安宜接受舊金山紀事報（Chronicle）訪問時表示，她為501(c)(3) 非牟利組織「Neighbors for a Better San Francisco」提供法律諮詢服務，收取了15萬3000元酬勞，工作包括分析對47號提案（Proposition 47）進行分析。47號提案是2014年提出的一項法案，目的在降低對許多加州物業和毒品犯罪的處罰。

謝安宜表示，她不知道「Neighbors for a Better San Francisco」計畫如何使用她的分析報告。謝安宜以「律師委託人特權」（attorney-client privilege）為由拒絕提供她做出的文件。

這個非牟利組織與同名的501(c)(4)組織「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」有關，後者花費數百萬元推動在今年6月罷免前地檢長博徹思。

謝安宜說：「對我而言，這兩個組織是無關的，我分別為它們做不同工作的這項事實，完全無關緊要。」

謝安宜之前沒有透露她曾在罷免運動期間接下這項有償工作，批評者稱她說自己是罷免運動志工是虛假陳述。針對謝安宜收取酬勞為「Neighbors for a Better San Francisco」工作，博徹思上周推文說：「誠信是地方檢察長工作的核心。」

博徹思說：「如果陪審員無法相信你說的話，他們就無法對罪犯定罪。與法官、辯護律師、受害者的關係都建立在誠信之上，撒謊來獲得晉升，會破壞我們讓舊金山更安全所需要的信任。」

謝安宜在上周提交給舊金山市府的經濟利益聲明中透露，她知道這兩個團體是有關係的。但她15日表示，作為一名政治新人，她不明白這種衝突會被如何看待。她說：「這對我來說是一個新視野，或許我沒有意識到人們感受的重要性。」

被問到是否考慮改變她參與罷免運動的頭銜時，謝安宜說：「我的確是志願者，選舉活動本身並沒有付錢給我，這和為非牟利機構做事是不同的。從我的角度來看，我從一開始就很誠實。」

謝安宜表示，她去年11月與罷免運動發起者蔣美琴（Mary Jung）和鄭杰（Jay Cheng，音譯）就其組織的非牟利方面的各項事務提供建議，當時，她沒有想過若罷免運動成功要成為地檢長，罷免運動支持者也沒有提過。