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聖荷西警察協會痛訴：警力不足 批市長不說真話 危及社區安全

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西警察局協會主席普里查德在查維茲的競選集會上介紹聖荷西市警力不足的情況（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西警察局協會主席普里查德在查維茲的競選集會上介紹聖荷西市警力不足的情況（記者陳爍嘉／攝影）

近日，聖荷西警察協會（San José Police Officers Association）在官網公開發文指責聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）不說真話。

文中警察協會毫不留情地指出，李卡多和市府發言人沒有說出關於聖荷西警察局人員配備問題的真相，這種持久的人手不足情況，將對城市居民和企業安全造成可怕的後果。

聖荷西警察局協會主席普里查德（Sean Pritchard）表示，市長應說實話，停止指責他人，並承擔責任，市長在踏入市府時繼承了全國最安全的大城市，現在他已摧毀了這一個城市。

聖荷西市官方文件證實，從2021年1月到2022年8月6日，超過200名警察離開了聖荷西警察局。警察協會的發文中寫道，不恰當的人員配備條件，不僅增加了聖荷西市案件的數量，還阻礙了警員為犯罪受害者提供幫助和維護正義。

警察協會表示，專案小組（Specialty Units）已被削減，社區警務幾乎不存在，因為警察忙著接聽一個又一個911電話，沒有時間與他們所服務的社區互動。

根據聖荷西市另一份官方文件指出，200多名警察離開警局的影響是22分鐘響應第二優先級緊急電話。對此，聖荷西警察協會補充表示，這些第二優先級緊急事件包括當大眾成員因受傷或財產損失（或其中任何一種情況發生的可能性）需要立即援助，以及嫌疑人仍在該地區時發生的事件等。

聖荷西市在該區域16個警區中，有13個警區未能達到在接到911緊急事件的通知後，6分鐘內做出反應的要求，這些緊急事件包括了槍案、持械搶劫案、襲擊案和強奸案等特殊緊急情況。

普里查德批評道，李卡多和他精心挑選的繼任議員馬漢（Matt Mahan）正拚命在「逮捕即釋放」罪犯的問題上嘲諷他人。他說，也許他們應該停止將注意力從他們的失敗中轉移出來，並專注於讓聖荷西警局能夠真正抓住罪犯、預防犯罪並透過對我們部門的人員配置狀況保持透明並制定解決方案來保護我們的居民。

聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）告訴記者，聖荷西市長所說的逮捕即釋放，危及民眾安全的事情不是真的。

後來記者追問查維茲關於罪犯被保釋後，可能接觸普通民眾的情況時，查維茲並不能做出保證。

查維茲說，在聖她克拉拉縣，有很多針對被釋放人員的服務項目，以確保他們不會再次犯案。所有被逮捕的人員中，有90%被保釋出獄，我們需要確保有一個合適的項目去幫助這些人。

查維茲表示，現在我們縣監獄的空間是足夠容納這些罪犯，但我們沒有足夠的警察，能逮捕聖荷西市所有案件的犯罪嫌疑人，警力不足才是我們城市現在面臨的最大挑戰。

聖荷西 警察 監獄

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