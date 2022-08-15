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領總冠軍戒之夜 勇士將首戰湖人 新賽季開幕戰話題十足

記者劉先進／舊金山報導
勇士柯瑞上賽季斬獲總冠軍，新賽季揭幕戰領取總冠軍戒指之夜、將迎戰詹姆斯領軍的洛杉磯湖人。（記者劉先進／攝影）
勇士柯瑞上賽季斬獲總冠軍，新賽季揭幕戰領取總冠軍戒指之夜、將迎戰詹姆斯領軍的洛杉磯湖人。（記者劉先進／攝影）

金州勇士新賽季揭幕戰定了！根據The Athletic的報導，勇士將於10月18日在大通中心迎戰詹姆斯（LeBron James）領銜的洛杉磯湖人。當晚勇士將頒發上賽季總冠軍戒指。

經歷此前賽季的傷病，勇士終於在上賽季接連斬獲強敵，收穫總冠軍，柯瑞也揚眉吐氣，獲得生涯首個總冠軍賽MVP。勇士過去八個賽季六次殺進總冠軍賽，得到四個總冠軍。其中，三個冠軍是面對詹姆斯曾經率領的克利夫蘭騎士登頂。

10月18日，勇士預計將給剛剛和湖人簽下老將底薪合同的安德森（Juan Toscano-Anderson）頒發戒指。2020到2021賽季的揭幕戰，也是勇士對戰湖人，不過主場在洛杉磯，勇士以121比114戰勝對手。頗有意味的是，上賽季勇士奪冠，湖人組建了詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）和韋斯布魯克（Russell Westbrook ）的三巨頭，居然只得到33勝49敗的糟糕戰績，連季後賽都沒有殺入。聯盟之王對陣戰績不佳、頗有話題性的洛杉磯豪門，話題性十足。

此外，勇士新賽季12月25日的聖誕大戰，預計將對陣年輕的禁衛軍孟菲斯灰熊。雙方頗有淵源。早在2020年到2021年賽季，在附加賽中，灰熊客場擊敗勇士，拿到最後一個季後賽名額。勇士與季後賽失之交臂。而上個賽季，勇士在西區第二輪以4比2淘汰灰熊，殺入西區冠軍賽。這將是灰熊隊史上的首場聖誕節比賽，而勇士將連續第九次亮相聖誕對決。

勇士柯瑞（左）上賽季斬獲總冠軍，新賽季揭幕戰領取總冠軍戒指之夜、將迎戰詹姆斯領軍...
勇士柯瑞（左）上賽季斬獲總冠軍，新賽季揭幕戰領取總冠軍戒指之夜、將迎戰詹姆斯領軍的洛杉磯湖人。（記者劉先進／攝影）

勇士 湖人 洛杉磯

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