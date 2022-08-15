每家2500元 聖他克拉拉縣重啟補助微型企業

聖他克拉拉縣企業基金會（the Enterprise Foundation）再次開放微型企業補助項目的申請。該計畫將向受新冠疫情 影響，符合條件的微型企業提供2500元援助資金。申請門戶將一直開放，直到資金用完為止。

微型企業在過去三年中，每年的總收入（非淨收入）必須低於5萬元，企業在2019年或之前開業，2022年還在運營，有受到疫情影響，並且員工人數少於五人，才有資格獲得這2500元的補助金。

在今年年初，這個微型企業補助項目分兩個階段，共為500家微型企業提供了贈款，並且現在仍有大約300項贈款可供分發。

聖縣首席運營官馬爾克斯（Miguel Márquez）鼓勵食品車經營者、園藝師、小農和其他微型企業申請這筆補助金。

聖他克拉拉縣議會從加州 微型企業新冠救濟贈款計畫（ the state's Microbusiness COVID-19 Relief Grant Program）中得到了大約240萬元，用來資助受到新冠疫情負面影響的微型企業。據了解，這筆贈款必須在2022年11月30日之前發放完成。

微型企業可以在 https://www.accesssbdc.org/mbcrg/ 申請補助金。