體育博彩合法化？聖荷西反對2公投提案 「將失重大稅收來源 」

聖荷西市議會投票結果，全數無異議反對這兩項運動博彩提案。(Getty Images)

加州 選民今年11月普選將投票 表決26號與27號公投提案，兩項提案均有關體育博彩合法化規定，所謂體育博彩即投注體育比賽的賽果。然聖荷西 市議會日前投票結果，全數無異議反對這兩項提案。

聖荷西市議會認為，這兩項公投提案對聖荷西目前開放的賭場將產生負面衝擊，減少市府目前收取的賭場營業收入。

第26號提案允許加州部落賭場 (tribal casino) 與加州四個賽馬場接受民眾下注，並頒發獎金給贏家。加州目前沒有體育博彩，讓民眾下注比賽賽果。26號提案將授予部落賭場對非法實施體育博彩的合法賭場提出法律控訴。

如第27號提案經選民投票通過，加州線上或使用活動應用程式體育博彩亦可合法化。線上體育博彩收入所得繳完扣稅後，85%營業所得將提供臨時住屋需求等，其他15%則讓地方部落發展社區建設、公共衛生、教育，以及經濟發展建設等。

聖荷西市議員戴維斯 (Dev Davis) 表示，有關這兩項提案最大問題出自於市府收入。聖荷西目前兩家合法賭場M8trix和Bay 101 每年繳付1500萬稅金給聖荷西市府。這兩項提案擴大非聖荷西地區的賭場營業功能。結果聖荷西僅有的兩家合法賭場可能無法競爭。聖荷西市府可能會失去重大稅收來源。這對聖荷西一點好處都沒有。

另外26號提案產生的威脅是部落賭場可對地方合法賭場提出法律控訴，這除了影響合法賭場的營業外，也可能威脅到他們的生存。

Bay 101 總經理韋納 (Ron Werner) 說，部落賭場可利用一些細微的法律糾紛威脅非部落賭場，迫使他們無法營運，或者削減合法賭場的運作規模。

聖荷西副市長瓊斯 (Chappie Jones) 表示，市府並不反對博彩，不過必須注意到州府與市府如何擴大博彩業。

聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo) 說，他反對兩項提案，主要原因是他從來不支持博彩業。2020年市府推出公投提案投票，將賭場稅率從15%提高到16.5%，李卡多投下唯一反對票。

李卡多說，他反對任何賭博相關議案，因為研究顯示，賭博對社區帶來負面衝擊，包括家暴、忽略孩童成長、借貸，同時會帶來某些社區更大的窮困。