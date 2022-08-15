金山華埠治安差 商家：如第三世界 店主籲團結互助

周日的華埠，遊客訪客逐漸回歸（記者李怡／攝影）

近日，舊金山華埠 破窗盜竊事件頻發。面對一系列的治安打擊，華埠小商戶稱「這不是美國，像是第三世界國家」，並質問治安問題為什麼會糟糕到這個地步。華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，華埠白天巡邏的警力已經增加，治安相較之前好很多。面對華埠治安問題，不要埋怨，要用實際行動改變。而且要正面看事情，負面情緒解決不了任何問題。

本報記者14日走訪舊金山華埠小商戶。提到華埠治安時，位於華埠都板街的服裝店店主Lily與珠寶店店主May，不約而同表示，目前舊金山華埠就像是在第三世界國家。她們在店門口接受採訪的短暫時間，也隨手拉上店面的鐵柵欄防盜門，且謹慎地四下張望之後，才站定談話。

她們質問，為何治安會糟糕到如此程度？砸車破窗事件頻發，亞裔長者遇襲，且考慮到治安，她們每天下午5時就匆忙關店下班。Lily惋惜說，90年代初剛來美國時，凌晨2時都可以在華埠自由行走。但現在，她指向隔壁的店面表示，因治安問題，他們在周日都不敢開門迎客。

華埠老字號餅家店主陳展明表示，因近日在準備60周年的店慶，經常在店內忙到凌晨2時到3時。這期間多次看到四、五個人的團夥要對華埠商戶盜竊。

巡邏的警察們與華埠商戶交談。（記者李怡／攝影）

他感慨，華埠夜晚治安堪憂，即使是已經在華埠增加了警力，但舊金山整體警力有限的情況下，警察 不可能時刻守護華埠。所以商戶們應該團結起來，互相守望，拒絕「各掃門前雪」的做法。他說，因華埠商戶語言不通，且多數年紀較長，報警語言不通，因此沒有人身傷害的就忍氣吞聲了。

在記者走訪華埠期間，多次遇到在街頭巡邏的警官。李警官表示，目前中央警局已經對華埠治安增加警力，四個巡邏警察為一組全天候巡邏。且警察部門正在擴大包括中文在內的多語言認證警員，以解決沒有語言技能的長輩或移民們的報案問題。

Moreno警官呼籲在華埠的商戶要多與警察溝通，不要懼怕警察，有任何的困擾和傷害要站出來發聲。

代表舊金山華埠140家商戶的商戶聯會會長邵旗謙表示，目前舊金山華埠的治安情況相比兩年前已經好了很多。在商戶們的團結與發聲下，中央警局已經為華埠增加了白天巡邏的警力。

正在舊金山華埠巡邏的警察。（記者李怡／攝影）

他表示，以前幾乎每天都有罪案在華埠發生，現在警察已經將偷盜的「兒童黨」趕出了華埠。他呼籲，在華埠的小商戶們要加強防盜意識，安裝夜間防盜系統。最重要的是要團結一心，在全美治安每況愈下之時，舊金山華埠相比之下已經好很多了。遇到突發的治安問題，要幫助別人，自己也要站出來積極改變，不要總是以受害者的角度埋怨，負面情緒解決不了任何問題。

據華埠小商戶們的反映和邵旗謙的介紹，目前商戶們面臨的最大挑戰，還是疫情之後，經濟並沒有恢復過來。且很多商戶在疫情期間關閉之後，並未重開。但目前的趨勢是向好的，到訪華埠的遊客訪客逐漸多了起來。如華埠的治安與和環境衛生再加強做好，更有利於舊金山華埠的經濟復甦。