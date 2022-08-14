Paxlovid反彈？專家：不會降低免疫力

服用Paxlovid治療COVID，對未來的免疫力有怎樣的影響？許多人都很關心。 （美聯社）

新冠疫情仍然肆虐，人們雖有些「習以為常」了，但也仍有疑問。

人們被告知，得過COVID會使至少在未來幾個月內與病毒的接觸中獲得一些免疫力 ，但是如果得了COVID後服用了Paxlovid，那麽Paxlovid對免疫力的提升，是否低於完全靠自身力量來抵抗病毒所產生的免疫力？另外，應該等多長時間再打第二次補強針？得過COVID並打過Paxlovid後，就有4到6個月的保護期嗎？

Paxlovid已經上市很多個月了，但有些人仍然不了解這種治療方法和它的作用，以及誰有資格接受這種治療。要回答上述問題前，首先要介紹一下背景。

Paxlovid是輝瑞公司Pfizer生產的一種抗病毒療法，用於治療輕度至中度COVID。它在去年12月被美國食品暨藥物管理局授予緊急使用授權，適用於12歲及以上COVID檢測 呈陽性並有發展為嚴重疾病的高風險的人。這類人包括50歲以上、或未接種疫苗 、或有某些疾病的人，如肺部或心臟疾病、糖尿病或癌症，或免疫力低下的人。

Paxlovid的用法，是在五天內服用三粒藥丸的劑量，根據FDA的說法，它由Nirmatrelvir和Ritonavir兩種不同藥物組成：Nirmatrelvir抑制一種COVID蛋白，以防止病毒複製；而Ritonavir減緩Nirmatrelvir的分解速度，使其能夠在體內停留更長時間。

輝瑞公司的初步研究顯示，Paxlovid可以讓COVID住院或死亡的風險降低了89%。

由於所謂的「Paxlovid反彈」，該藥物最近成為頭條新聞。美國疾病管控製與防治中心CDC將其定義為：完成五天治療的病人，然後再次出現COVID症狀，或在之前的陰性測試後再次檢測出陽性。Paxlovid接受者拜登（Joe Biden）總統和他的首席防疫顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci），均出現了反彈病例。

至於Paxlovid帶來的免疫力提升是否比你自然抵抗病毒的效果要低，根據舊金山加大醫學院院長瓦賀特(Dr. Bob Wachter)博士的說法是，目前還不知道答案，但「沒有證據表明這是真的」。

他解釋說：「如果你得了COVID，你的身體就會接觸到非常多的病毒，接觸到非常多的尖峰蛋白。正因如此，如果僅僅因為你服用了Paxlovid，就認為你的免疫系統沒有適當地被感染激發起來，這不太可信。」

史丹福大學傳染病學助理教授沙林納斯（Jorge Salinas）也說，他未曾見過「由感染產生的免疫力被Paxlovid改變的數據」。

至於應該等多久再接受第二劑補強針，FDA強調，Paxlovid是COVID的一種治療方法，而不是疫苗的替代品，它不會在你的自然免疫力之上為你提供額外的保護。同時，BA.5這種新的、更具感染性的Omicron亞型變異株的大流行改變了之前的格局，使人們得過COVID之後所得的保護只能持續大約一兩個月。

因此，瓦賀特博士說，「由於感染給你提供了一個月左右的保護，所以一旦你沒有了症狀，就立即進行補強注射才是合理的。」