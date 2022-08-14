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加州合法注射毒品？SB57通過在即 全在紐森一念間

記者熊移山／聖荷西報導
加州反毒品聯盟(CCAD) 與多個反毒團體12日舉辦了一場線上記者會，並呼籲大家寫信或打電話給州長辦公室，越多人持反對意見州長才能感受到民意。（記者熊移山／翻攝）
加州反毒品聯盟(CCAD) 與多個反毒團體12日舉辦了一場線上記者會，並呼籲大家寫信或打電話給州長辦公室，越多人持反對意見州長才能感受到民意。（記者熊移山／翻攝）

加州參議會第57號法案簡稱SB 57，即毒品過量預防計畫，或簡稱「安全毒品注射站」(legalizes overdose prevention programs, also known as safe injection sites)法案，本月3日在加州參議會進行第二輪的投票，最終結果還是1票之差以超過半數的21票通過。目前本案已經交由州長辦公室，州長紐森(Gavin Newsom)有12天的時間將SB 57簽署為法律，但州長同樣有權利，像前任加州州長布朗(Jerry Brown)在2018年參議會通過後，否決了一項類似的法案。加州反毒品聯盟(CCAD) 與多個反毒團體12日舉辦了一場線上記者會，呼籲紐森為了加州甚至整個國家，必須否決這項法案。

記者會多位與會成員紛紛針對這項法案發表反對意見。全國禁毒聯盟(NNOAC)總監Ron Brooks強調，安全注射站一點都不安全，毒品是危險物品，它只會吸引更多罪犯和治安問題。沙加緬度地方檢察官Ａnne Marie Schbert也呼籲州長，政府應該對大眾安全負責，而不是為了人道主義保護吸毒者而危害社區安全。

CCAD副總裁李少敏（Frank Lee）強調，當孩童在成長過程中看到注射毒品是合法行為，真的無法想像我們要如何教育下一代。CNOA法律顧問John Lovell則表示，以加拿大溫哥華執行類似計畫為例，18年來吸毒人數增加10倍，因吸毒過量死亡的人數也從未降低。這表示解決這個問題應該是提供吸毒者治療或戒毒方案，而不是開放合法吸毒。

其實本法案在3日通過時，提案人參議員威善高（Scott Wiener）以及眾議員楊馳馬（Matt Haney）、屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）以及多位支持法案的代表就召開記者會，強調這是醫療健康問題而不是罪犯問題，這個計畫將幫助人們避免因吸毒過量死亡、減少愛滋病毒和肝炎傳播。這項立法不是關於我們是否希望人們使用毒品。相反，這是承認人們「正在」吸毒，我們的選擇是我們是否要盡一切努力幫助他們生存和健康。

李少敏在記者會的最後，呼籲大家寫信或打電話給州長辦公室，越多人持反對意見州長才能感受到民意。https://govapps.gov.ca.gov/gov40mail/。他還引用2018年前州長布朗在否決了一項與SB57幾乎相同的法案的一段話，「允許在政府注射中心非法吸毒而沒有相應的使用者接受治療的要求，不會減少吸毒成癮。允許吸毒者繼續服用破壞性的硬性毒品只會鼓勵這種錯誤行為，而不是相反。」

毒品 加州 紐森

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