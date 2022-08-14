猴痘如何傳播？透過體液機率大

舊金山加大傳染病專家陳子平說，男性和與其他男性發生性關係的變性人，在猴痘疫情中的風險最高。（美聯社）

猴痘 並不是一種新的疾病，但由於它之前非常罕見，並且目前在全球已經有超過3萬1000人受到感染，該病毒的傳播方式和人們被感染的方式自然而然成了熱議話題。

猴痘的主要傳播方式是什麼，它能通過體液傳播嗎？

根據聯邦疾病管製與防治中心CDC 的說法，猴痘可以通過 「親密的、個人的，通常是皮膚對皮膚的接觸」傳播給任何人。這種類型的接觸包括「長時間的面對面接觸」、擁抱、接吻、按摩和親密的性接觸。舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，猴痘 「可能通過體液傳播」，如唾液、精液、尿液和糞便。

它能通過空氣傳播嗎？

CDC沒有將空氣傳播列為猴痘的傳播方式，陳子平也認為這種傳播途徑「非常不可能」，除了可能通過非常短暫的 「乾燥的猴痘痂皮材料的再懸浮」，例如一個人在為猴痘病人鋪床時接觸到這種材料。

你能通過隨意接觸物體，如健身房的毛巾、門把手或馬桶蓋而感染猴痘嗎？

根據CDC的說法，猴痘可以通過 「接觸猴痘患者使用過的物品、織物......和表面」來傳播。但陳子平強調，這種情況很罕見，必須要反覆接觸這種被汙染的物體，然後 「反覆觸摸鼻子或嘴巴」，才有此可能。

其他傳播方式可能是孕婦通過胎盤傳給胎兒，通過被受感染的動物抓傷或咬傷，或通過準備或食用受感染動物的肉。

在這次疫情 中，誰的傳播風險高？

陳子平說，男性和與其他男性發生性關係的變性人，在這次疫情中的風險最高。

歐洲疫情如何開始的主要理論是，它與西班牙和比利時的兩次大規模活動中的性接觸或密切的身體接觸有關。

如何保護自己免受可能傳播病毒的接觸？

陳子平說，廣義上講，一般人群不需要限制任何活動。同性戀和雙性戀男性，以及與男性發生性關係的變性人，應該考慮 「將親密和性活動暫時限制在一個或幾個」夥伴身上，避免去像同性戀桑拿浴室這樣的地方。他建議在親密接觸後清洗雙手、被褥、毛巾和性玩具。

如果感染了這種病毒，應該採取什麼措施來防止傳染給其他人？

該病的病程通常為2至4周，在此期間，「在家中隔離是最重要的，直到皮疹結痂脫落並形成新的皮膚。」

陳子平說。受感染的人應避免與他人或動物接觸，不要與他人共用床單和毛巾等床單、衣服和餐具，在與他人相距6英尺以內時應戴上外科口罩。皮疹應盡可能用衣服遮蓋。