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灣景區獵人角校區將開學 慈濟贈新制服

本報記者／舊金山報導
許多家長和學生一起來領新制服。（本報記者／攝影）
許多家長和學生一起來領新制服。（本報記者／攝影）

舊金山聯合學區2022年秋季學期將在下周一（15日）開學，所有K-12的學生即將返回校園。鑑於一些低收入家庭的學生沒有新制服穿，慈濟舊金山支會為灣景區獵人角校區（Bayview Hunter's Point School Zoon）的孩子提前訂購了逾1600件嶄新的制服，並在13日來到社區發送。

慈濟舊金山支會負責人林育貞表示，此次制服發送活動超前部署，克服了通貨膨脹和貨運等困難，向兩家制服廠商訂購1619件，尺寸從XS到XL，適合K-12年級學童穿著。

發放新制服活動已持續多年。根據林育貞介紹，慈濟舊金山支會當年在推動幸福校園計畫時，發現獵人角學區的學生，周一三五穿制服的正面，周二四穿反面，許多學生的制服不合身，而家長又無力購買新的制服來替換。於是應市府所邀，加入到返校日制服發放的行列，並一做就是十幾年。

灣景區是舊金山市犯罪率最高的區域之一，由於其獨特的歷史原因，這裡的居民大多為低收入家庭、遊民、移民等弱勢群體，即便是慈善機構也很難深入進社區展開工作。慈善訪視幹事黃淑雲（Roxanne Buchwitz）在接受本報採訪時表示：「我們從她們的小孩開始，虎毒不食子嘛，我們愛護他們的孩子，他們也會反過來愛我們華人。」

慈濟美國總會前執行長陳濟弘表示，通過幫持學校的孩子們，提供食物和基礎教育，最終慈濟進入了社區的家庭中。他說：「在沒有人敢來的地方，慈濟人可以隨便走動，這裡的居民看到慈濟的制服後舉雙手歡迎，這是過去十幾年服務的結果。」

林育貞補充說，慈濟從2009年起開始發送制服、書包、文具等學生必需的物品，即使在2020年疫情最嚴峻的時候，也沒有間斷過。「由於學生改為線上上課，當年慈濟改發放口罩。」林育貞說。

慈濟克服了通貨膨脹和貨運等困難，共發放1619件學生制服。（本報記者／攝影）
慈濟克服了通貨膨脹和貨運等困難，共發放1619件學生制服。（本報記者／攝影）

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