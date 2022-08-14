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服務金山市大42年 前學術院長余小平參選校董

本報記者／舊金山報導
余小平向選務處遞表，競選舊金山市立大學校董。（余小平提供）
余小平向選務處遞表，競選舊金山市立大學校董。（余小平提供）

前任舊金山市立大學學術院長余小平（Jill Yee）12日在支持者的陪同下，來到舊金山選務處完成填表手續，正式遞表參選11月的舊金山市立大學校董。

余小平服務市立大學超過42年，她曾先後擔任市立大學教授、行為學科(Behavioral Science)主任，社會學、行為學、倫理學和社會公義學學院院長，以及市立大學學術院長。她是市立大學美國亞裔社區學科創辦人之一，亦曾推動在市立大學建立在囚人士更生學習課程，以及推動與社區組織合作舉辦入藉班課程等等。

現任校董王兆倫（Alan Wong）告訴本報，余小平教育經驗豐富，她在市立大學有多年教學和管理實務經驗，是校董的最合適人選。

余小平希望，市立大學能繼續為所有學生提供優良學習機會，她若當選將帶領市立大學走出過去數年來的困境。

市立大學近年飽受財困影響，入讀率大幅下降，導致學校要削減課堂及教師人數。余小平相信，大學校董必須根據實際情況調整財政預算，降低學生學習門檻，提供更多與就業機會接軌的課程，尋求合作伙伴，為市立大學帶來資源及為學生提供實習機會，也包括為學生及導師提供更多住房機會。

對於參選，余小平表示：「市立大學應該以學生的需要為首要考量，我希望能提升學習公平性，整頓市立大學的財政情況。我是在眾多市立大學校董候選人當中是最有資格的，這是市長布里德背書我的競選的原因之一。」

余小平土生土長於舊金山，父母移民到美國後，落腳西增區（Western Addition）經營洗衣店多年，養大了余小平三姊妹。余小平於市立大學修讀兩年課程後轉考到柏克萊加大畢業，且持有舊金山州立大學的臨床健康心理學碩士、金門大學（Golden Gate University)）法律博士學位。她現居於舊金山列治文區。

余小平的競選已經得到舊金山市長布里德、前任大學校董及第八區市參事孟達文、以及多位華人社區領袖的背書支持。

余小平向選務處遞表，競選舊金山市立大學校董。（余小平提供）
余小平向選務處遞表，競選舊金山市立大學校董。（余小平提供）

舊金山 柏克萊加大 升學

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