我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

槍殺華裔Uber司機 1嫌被控謀殺重罪不得保釋

記者劉先進／屋崙報導
馮幹和遇劫還被殘忍槍殺，社區震驚。（取材自GoFundMe捐款頁面）
馮幹和遇劫還被殘忍槍殺，社區震驚。（取材自GoFundMe捐款頁面）

屋崙警局12日表示，已逮捕7月17日涉嫌殺害52歲華裔Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）的兩名嫌犯，分別為威利斯（Major Willis）和一名未成年嫌犯。馮幹和的華人女友Judy對本報表示，抓住兩個嫌犯「我鬆了一口氣，希望慢慢去面對生活。」

因法律規定，未成年嫌犯姓名並未公開，司法程序將進入少年法庭。記者從阿拉米達縣監獄系統獲悉，非裔嫌犯威利斯19歲，在8月9日被逮捕拘留，不得保釋。目前被起訴劫持汽車、謀殺等重罪。阿縣高等法院預計將在25日舉行聽證會，屆時嫌犯將回應相關指控，做出是否認罪決定。此外，警方還在調查此案，希望找到為劫匪駕車的司機和另一名可能的車上乘客。

劫匪搶劫馮幹和瞬間，被攝像頭拍下。（視頻截圖）
劫匪搶劫馮幹和瞬間，被攝像頭拍下。（視頻截圖）

搶劫到開槍 僅5秒時間

7月17日上午，馮幹和先送女友Judy到屋崙華埠買菜，再趕回東屋崙13街2000街區的家門口，坐在車內等候Uber Eats外賣派單。上午11時許，出現兩名持槍男子劫車，事發過程被路邊監控拍攝到，可以明顯聽到劫匪大喊，要求馮幹和從車內出來；接著，劫匪殘忍開槍射殺馮幹和，從搶劫到開槍僅僅五秒時間。

事件震動社區，屋崙警方和「犯罪制止者」組織（Crimestoppers）懸賞1萬2500元，希望知情者提供線索。屋崙華埠社區促進會（OCIC）及時提供各種幫助，並幫助馮幹和家人設置GoFundMe捐款頁面。截至12日下午4時許，捐款達到10萬486元。

12日上午，屋崙警局表示，9日逮捕了威利斯（Major Willis）和一名未成年人。兩人在馮幹和凶殺案中扮演重要角色。逮捕行動是警局凶殺科、暴力犯罪行動中心（VCOC）和舊金山警察局合作努力的結果。社區成員提供的線索，加上凶殺案偵探的辛勤工作，最終使嫌犯落網。威利斯和未成年嫌犯已被阿拉米達縣地檢長辦公室正式起訴。

屋崙警長阿姆斯壯此前舉行記者會，通報馮幹和遇害案情。（記者劉先進／攝影）
屋崙警長阿姆斯壯此前舉行記者會，通報馮幹和遇害案情。（記者劉先進／攝影）

警局說，這些嫌犯的行為對馮幹和的家人和周圍社區造成連鎖反應。警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）立即部署警察局的移動指揮所，並轉移巡邏隊，以便在案發的小西貢地區提供更多的警力。警長對社區成員支持警局並提供有助於此案的線索表示感謝。

阿縣監獄系統消息顯示，威利斯為19歲非裔男子，8月9日晚上7時在舊金山被捕，關押在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail）。目前被起訴數項罪名包括：劫車、劫車中使用武器、謀殺等重罪，且符合加重處罰的狀況。

遇害的馮幹和女友Judy，參加記者會時悲痛欲絕。（記者劉先進／攝影）
遇害的馮幹和女友Judy，參加記者會時悲痛欲絕。（記者劉先進／攝影）

受害者女友：鬆了一口氣

馮幹和女友Judy說，警方還未通知她，但聽到嫌犯被捕的消息「感覺好一點，鬆了一口氣」。

Judy說，雖然給馮幹和辦了葬禮、他已入土為安，送了他最後一程，但自己還是情緒十分低落，很難接受馮幹和離開的事實。

Judy前一段婚姻的兒子也辛苦養家；今年送外賣車子停在路邊，曾兩次遭劫匪試圖開車門搶劫，幸好他的車門緊鎖，躲過危險。馮幹和遇劫時，兒子在家中聽到槍聲趕緊跑出來查看，目睹慘劇發生。Judy說，兒子還有陰影，正在調整中，也希望找到新工作。

Judy表示，感謝社區的熱心捐贈，考慮用愛心籌款贍養馮幹和的老人及補貼家用； 「我還需要慢慢面對，適應新的生活。」

華促會：事發地多人曾遇搶

屋崙華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲，連日來一直幫助Judy，Judy還去屋崙亞健社接受心理輔導。彭一玲說，感謝屋崙警局和阿縣地檢長辦公室通力合作，逮捕嫌犯並起訴，還給Judy提供受害者協助；「Judy的精神創傷還會持續，我每天都在和她溝通，安撫情緒」。

在此前的記者會上，屋崙華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭...
在此前的記者會上，屋崙華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（左），安慰悲痛的馮幹和女友Judy（中）。（記者劉先進 ／攝影）

事發的越南裔小西貢社區，疫情以來暴力飆升，就在馮幹和被槍殺兩周後的8月1日凌晨，國際商業廣場（International Business Plaza）七家越南華僑商戶遭竊賊破門而入，損失超20萬。

彭一玲表示，她曾陪同Judy到現場祭拜馮幹和，街道上每個商戶對犯罪飆升一肚子苦水，幾乎每個人都說曾被槍指頭搶劫，非常可怕。希望警方投放更多警力資源，遏制氾濫的暴力犯罪。

屋崙警局已在小西貢社區安排說越南語的雙語警察，還考慮在該社區設置警察分局，借用商戶捐贈的租賃空間辦公。

屋崙 警察 越南

上一則

毆打趙維新嫌犯不認罪 被控三重罪一輕罪不得保釋

延伸閱讀

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪
社區追悼遭槍殺華青 指責槍管鬆懈

社區追悼遭槍殺華青 指責槍管鬆懈
屋崙獲州撥款589萬 助500年輕人就業

屋崙獲州撥款589萬 助500年輕人就業
屋崙前市議員富恩特 競選市長

屋崙前市議員富恩特 競選市長
東屋崙7越南華僑商戶遭竊 「報警3小時人才來」

東屋崙7越南華僑商戶遭竊 「報警3小時人才來」

熱門新聞

本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進／攝影）

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

2022-08-08 21:59
涉嫌於1982年在桑尼維爾殺害15歲少女史提特（右）的拉米雷茲（左），40年後在夏威夷茂宜島落網。（電視新聞截圖）

巴洛阿圖少女遭性侵59刀奪命 40年懸案偵破

2022-08-10 02:20
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
灣區郊區富裕城市成為猖狂搶匪作案新地點。（電視新聞截圖）

舊金山灣區郊外富裕社區 搶匪作案新熱點

2022-08-12 15:32
70歲的北加舊金山的前藝術委員趙維新（Greg Chew），2日在舊金山南市場街社區（SOMA）遭人忽然襲擊受傷。（電視新聞截圖）

北加70歲華人莫名遇襲 被打到眼腫、肩骨折 嫌犯落網

2022-08-08 02:15
灣區租屋與買屋成本差距創20年來最大。但專家認為，灣區房價不太可能很快下跌。(Getty Images)

灣區租屋、買屋成本差距 創20年最大

2022-08-07 02:00

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判