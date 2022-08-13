毆打趙維新嫌犯不認罪 被控三重罪一輕罪不得保釋

毆打金山前藝術委員趙維新的嫌犯耶比。（本報記者／攝影）

舊金山 最高法院12日上午對華裔前藝術委員趙維新（Greg Chew）被毆打案舉行第二場初步公聽會，34歲嫌犯耶比（Derrick Yearby）在公派律師維拉蘭（Sierra Villaran）的陪同下，對三項重罪和一項輕罪不認罪。

70歲的趙維新曾擔任舊金山藝術、電影和移民權利委員會的委員。他在2日晚回家的途中，遭到耶比的襲擊，隨身的財物並未被搶走，但身體受到多處外傷。

趙維新以線上視訊參與公聽會，他控訴耶比說：「你攻擊了我，你襲擊了我，你打破我的臉、我的肩膀，因為你憎恨人，這讓我感到不安。你應該被關進監獄很長時間。」

耶比在聽到趙維新的聲明後，當庭回應道：「這難道不是騷擾嗎？」

負責趙維新案的檢察官 向法庭提交嫌疑人不得保釋的動議；她向本報表示，嫌疑人耶比將在兩周內不得保釋，在之後的庭審中法官會決定是否執行這一動議。

耶比被指控的罪名包括，導致嚴重身體傷害的攻擊重罪、毆打他人造成嚴重身體傷害重罪、虐待老人造成嚴重身體傷害重罪。

趙維新曾表示，希望檢察官以仇恨犯罪 的罪名起訴耶比，但地檢處認為，襲擊者在襲擊過程中沒有說話，攻擊動機很難定義為仇恨犯罪。

耶比下一場公聽會將會在下周一（15日）舉行。