前警委濱崎 截止日當天遞表參選舊金山地檢長

舊金山前警察委員濱崎（中），在報名截止日向選務處遞表，正式參選舊金山地檢長一職，若競選成功將成為舊金山首位日裔地檢長。（本報記者／攝影）

舊金山 前警察 委員濱崎（John Hamasaki）在12日選舉報名截止日當天向選務處遞表，正式參選舊金山地檢長一職。他將與現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、民權律師小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）共同進入11月的地檢長特別選舉。

濱崎在選舉報名截止日當天，向選務處遞表，正式參選地檢長。（本報記者／攝影）

濱崎12日中午在支持者的簇擁下來到舊金山選務處，此時距離截止時間僅剩下四個小時。「本來這不是我的計畫。」濱崎解釋道，「舊金山目前的狀況太艱難了，市長本有機會任命一名負責任、有職業操守、合格的檢察官，但她做出了錯誤的決定。」

濱崎接著指出，地檢處的一系列作法遭詬病，包括多名檢察官被開除、調查警察不當執法的獨立調查部門（IIB）被關閉等。他說，重啟毒品戰爭、對犯罪強硬，並不是一個明智、負責的治理公共安全的方式。

濱崎強調，一個公平的司法系統需要保護和追責所有人。「無論是田德隆區賣芬太尼的毒販，還是剝削工人和小商業的大公司，或是在市府裡製造影響力的政治機器。我將會為安全和公正而戰。」濱崎說。

濱崎出生在佛羅里達州邁阿密，母親是白人，父親是日裔 美國人。他在舊金山北灘區（North Beach）生活了28年，2020年擔任灣區亞裔美國人律師協會的主席，目前經營自己的法律諮詢業務。濱崎從2018年6月起擔任舊金山警察委員，直到今年4月任期結束時卸任，他是警察委員會中最喜歡向警長史考特提問的成員；在今年2月的一次會議中，濱崎因質疑警局的改革協議，還與警長史考特（Bill Scout）發生爭執。

前市議會議長、華裔余鼎昂（Norman Yee）支持濱崎參選競選。「濱崎多年的經驗和無法撼動的品格，符合地檢長這個職位的要求。他能夠代表舊金山司法系統。」余鼎昂說。

前警察委員傑西（Petra DeJesus）表示，舊金山值得擁有一位為所有人的安全戰鬥的地檢長，而不是僅僅對那些富人負責。

若競選成功，濱崎將成為舊金山首位日裔地檢長。