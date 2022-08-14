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「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

海灣公園動土 米慎灣添活力

親愛的讀者：
布里德市長（右三）與社區領袖一同慶祝海灣公園的動土儀式。
布里德市長（右三）與社區領袖一同慶祝海灣公園的動土儀式。

最近，我與市參事麥德誠、金州勇士隊和其他市政和社區領袖，一同慶祝海灣公園的動土儀式。這個計畫中占地的5.4畝的開放空間，位於大通中心和舊金山海灣之間。新公園將於2023年秋季完工後，將為不斷增長的米慎灣人口增加一個充滿活力的海濱天地。

布里德市長（中）與勇士隊主管交談。
布里德市長（中）與勇士隊主管交談。

閒置鐵路 變醫療體育中心

米慎灣已經從閒置的鐵路搖身一變成為舊金山最新的社區以及醫療保健和卓越的體育中心。現在，隨著海灣公園的建設，米慎灣海濱的這一關鍵部分將從泥地改變成為休憩場地。

該公園預計將成為米慎灣的海濱中心，將包括開放的草坪、海灣路徑和多個廣場。該計畫將整合並改善與相鄰開放空間的通道：南/西南面的Agua Vista公園和Mariposa Bayfront公園，以及在北面剛啟用的海灣公園部分。

布里德市長（中）日前參加華埠慶賀兩位警官晉升的餐會。拉薩榮升舊金山助理警察局長，...
布里德市長（中）日前參加華埠慶賀兩位警官晉升的餐會。拉薩榮升舊金山助理警察局長，吳俊偉榮升指揮官。

布里德市長（中）與兩位晉升的警官合影。
布里德市長（中）與兩位晉升的警官合影。

大量再生鋼材 建遮陽結構

為了幫助凸顯該處的工業遺產，公園從舊海灣大橋獲得了大量再生鋼材，用於建造遮陽結構和其他場地物件，並用於公園的其他元素。

海灣公園也是舊金山海濱沿岸處於不同開發階段的一系列新海濱公園中的最新公園。在北面有Tunnel Tops和Battery Bluffs，還有幾個月前在Ghirardelli廣場附近開業的Francisco公園。

泥路變綠州 更多開放空間

在海灣公園以南，有最近開放的Crane Cove公園，還有正在開發中的公園，包括Indian盆地海岸線公園—— 東南海濱未來10畝的開放空間。

我們已準備好讓這條泥路成為為居民服務的美麗綠州。我要感謝市參事麥德誠、社區合作夥伴和所有參與者的辛勤努力，並期待著慶祝公園的開幕。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

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