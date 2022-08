加快蓋新屋 紐森查金山住屋審批

經過長達一年的警告,紐森州長決定調查舊金山 飽受批評的住屋審批程序,主要目的是移除舊金山開發民宅的各種障礙,加快推展建蓋新屋。

加州 住屋與社區發展局 (The California Department of Housing and Community Development) 日前表示,發展局選擇舊金山作為該局第一個房屋政策與實行審核城市,主要是因為舊金山是全州推展房屋計畫耗時最長的城市。紐森執掌的房屋責任局 (Housing Accountability Unit) 收到的有關開發地產怨言中,以舊金山的抱怨最多。

設立加州房屋責任局宗旨為減輕加州房屋短缺問題,強迫各城市須根據州法批准新屋開發。

住屋與社區發展局主任韋拉奎茲 (Gustavo Velasquez) 表示,他們非常關切舊金山政策決定與房屋開發程序,因為這影響到房屋開發建設,他們想了解其中原因。

發展局官員7日通知舊金山市府,他們拒絕舊金山所提「住屋計畫」 (housing element) 初稿。加州各城市按規定,每隔八年必須對州府提交「住屋計畫」,列出將如何開發住屋,並明示將於市內那些地區發發新屋。根據法規,各市必須於明年元月31日前通過其所提出計畫。

舊金山市府計畫委員西利斯 (Rich Hillis) 表示,計畫委員會已與州發展局密切合作,草擬「住屋計畫」。他說,雙方目前將確保新草擬的「住屋計畫」將得到州府採納。他說,根據新的計畫,舊金山從2023年到2030年,必須興建8萬2069的住屋單位。

加州總檢察長邦塔 (Rob Bonta) 表示,總檢察長辦公室將參與加州各城市「住屋計畫」審查工作,與州府與地方政府官員合作,執行州法所規定的住屋法規,減輕加州民眾所承擔的高房價 負擔。他說,加州高房價問題嚴重異常,必須經由大家共同合作,才能解決。

州府官員表示,灣區各城市房價居高不下,州府也將審查所有這些城市的住屋審批程序,不過舊金山是旅遊與就業中心,房價其高無比,從舊金山開始調查建屋審批程序,順理成章。