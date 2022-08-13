加快蓋新屋 紐森查金山住屋審批

經過長達一年的警告，紐森州長決定調查舊金山 飽受批評的住屋審批程序，主要目的是移除舊金山開發民宅的各種障礙，加快推展建蓋新屋。

加州 住屋與社區發展局 (The California Department of Housing and Community Development) 日前表示，發展局選擇舊金山作為該局第一個房屋政策與實行審核城市，主要是因為舊金山是全州推展房屋計畫耗時最長的城市。紐森執掌的房屋責任局 (Housing Accountability Unit) 收到的有關開發地產怨言中，以舊金山的抱怨最多。

設立加州房屋責任局宗旨為減輕加州房屋短缺問題，強迫各城市須根據州法批准新屋開發。

住屋與社區發展局主任韋拉奎茲 (Gustavo Velasquez) 表示，他們非常關切舊金山政策決定與房屋開發程序，因為這影響到房屋開發建設，他們想了解其中原因。

發展局官員7日通知舊金山市府，他們拒絕舊金山所提「住屋計畫」 (housing element) 初稿。加州各城市按規定，每隔八年必須對州府提交「住屋計畫」，列出將如何開發住屋，並明示將於市內那些地區發發新屋。根據法規，各市必須於明年元月31日前通過其所提出計畫。

舊金山市府計畫委員西利斯 (Rich Hillis) 表示，計畫委員會已與州發展局密切合作，草擬「住屋計畫」。他說，雙方目前將確保新草擬的「住屋計畫」將得到州府採納。他說，根據新的計畫，舊金山從2023年到2030年，必須興建8萬2069的住屋單位。

加州總檢察長邦塔 (Rob Bonta) 表示，總檢察長辦公室將參與加州各城市「住屋計畫」審查工作，與州府與地方政府官員合作，執行州法所規定的住屋法規，減輕加州民眾所承擔的高房價 負擔。他說，加州高房價問題嚴重異常，必須經由大家共同合作，才能解決。

州府官員表示，灣區各城市房價居高不下，州府也將審查所有這些城市的住屋審批程序，不過舊金山是旅遊與就業中心，房價其高無比，從舊金山開始調查建屋審批程序，順理成章。