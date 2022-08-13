我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

加快蓋新屋 紐森查金山住屋審批

編譯組／灣區電

經過長達一年的警告，紐森州長決定調查舊金山飽受批評的住屋審批程序，主要目的是移除舊金山開發民宅的各種障礙，加快推展建蓋新屋。

加州住屋與社區發展局 (The California Department of Housing and Community Development) 日前表示，發展局選擇舊金山作為該局第一個房屋政策與實行審核城市，主要是因為舊金山是全州推展房屋計畫耗時最長的城市。紐森執掌的房屋責任局 (Housing Accountability Unit) 收到的有關開發地產怨言中，以舊金山的抱怨最多。

設立加州房屋責任局宗旨為減輕加州房屋短缺問題，強迫各城市須根據州法批准新屋開發。

住屋與社區發展局主任韋拉奎茲 (Gustavo Velasquez) 表示，他們非常關切舊金山政策決定與房屋開發程序，因為這影響到房屋開發建設，他們想了解其中原因。

發展局官員7日通知舊金山市府，他們拒絕舊金山所提「住屋計畫」 (housing element) 初稿。加州各城市按規定，每隔八年必須對州府提交「住屋計畫」，列出將如何開發住屋，並明示將於市內那些地區發發新屋。根據法規，各市必須於明年元月31日前通過其所提出計畫。

舊金山市府計畫委員西利斯 (Rich Hillis) 表示，計畫委員會已與州發展局密切合作，草擬「住屋計畫」。他說，雙方目前將確保新草擬的「住屋計畫」將得到州府採納。他說，根據新的計畫，舊金山從2023年到2030年，必須興建8萬2069的住屋單位。

加州總檢察長邦塔 (Rob Bonta) 表示，總檢察長辦公室將參與加州各城市「住屋計畫」審查工作，與州府與地方政府官員合作，執行州法所規定的住屋法規，減輕加州民眾所承擔的高房價負擔。他說，加州高房價問題嚴重異常，必須經由大家共同合作，才能解決。

州府官員表示，灣區各城市房價居高不下，州府也將審查所有這些城市的住屋審批程序，不過舊金山是旅遊與就業中心，房價其高無比，從舊金山開始調查建屋審批程序，順理成章。

舊金山 加州 房價

上一則

國際領袖基金會 頒美國總統義工金質獎給林貴香、賴淑娜、梅毅端

下一則

博徹思寄籌款電郵 引發再參選揣測

延伸閱讀

設大麻注射站禍害社會 反毒團體促州長紐森否決SB57

設大麻注射站禍害社會 反毒團體促州長紐森否決SB57
紐森開發水源 擬數管齊下 找來對手幫忙

紐森開發水源 擬數管齊下 找來對手幫忙
不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離

不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離
聖他克拉拉縣 安置遊民增20%

聖他克拉拉縣 安置遊民增20%
保障居民用水 紐森公布新計畫

保障居民用水 紐森公布新計畫

熱門新聞

本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進／攝影）

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

2022-08-08 21:59
涉嫌於1982年在桑尼維爾殺害15歲少女史提特（右）的拉米雷茲（左），40年後在夏威夷茂宜島落網。（電視新聞截圖）

巴洛阿圖少女遭性侵59刀奪命 40年懸案偵破

2022-08-10 02:20
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
灣區郊區富裕城市成為猖狂搶匪作案新地點。（電視新聞截圖）

舊金山灣區郊外富裕社區 搶匪作案新熱點

2022-08-12 15:32
70歲的北加舊金山的前藝術委員趙維新（Greg Chew），2日在舊金山南市場街社區（SOMA）遭人忽然襲擊受傷。（電視新聞截圖）

北加70歲華人莫名遇襲 被打到眼腫、肩骨折 嫌犯落網

2022-08-08 02:15
灣區租屋與買屋成本差距創20年來最大。但專家認為，灣區房價不太可能很快下跌。(Getty Images)

灣區租屋、買屋成本差距 創20年最大

2022-08-07 02:00

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判