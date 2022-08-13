博徹思寄籌款電郵 引發再參選揣測

前舊金山地檢長博徹思寄發籌款電郵引發是否再度參選揣測。（美聯社）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）的財務信息日前被披露，在這種令人不安的情況下，她的前上司、前地檢長博徹思 （Chesa Boudin）向他的支持者發出一封郵件寫道：「謝安宜未能達到舊金山人民應得的標準」。

謝安宜面臨著審查，因為她把自己說成是罷免 博徹思運動的志願者，卻從該運動有關的機構接受超過10萬元的諮詢費。博徹思稱這些舉動 「不符合地區檢察長的職責」。

在電子郵件的結尾處有一個巨大的藍色 「捐款」按鈕，但不清楚他是為什麽原因籌款。這封郵件是由政治委員會「博徹思競選2023年地檢長委員會」（Boudin for District Attorney 2023）支付的。

博徹思曾表示，他不會參加今年秋季的特別選舉。這場選舉將決定誰將完成地檢長剩餘的四年任期。但博徹思也不排除重新參加明年預定的檢察長選舉。

雖然博徹思不參加11月的競選，但罷免的陰影會繼續影響即將到來的競選；謝安宜將與兩名主要競爭者──濱崎（John Hamasaki）和小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）對決。

博徹思稱律師正在指導他如何合法地使用這些捐款。曾是博徹思反對罷免運動的政治顧問的羅斯（Jim Ross）說，如果博徹思決定再次競選，這些資金可以建立一個戰鬥基金，但還有其他幾個地方也可以使用。一般來說，競選資金可以轉移到另一個政治或公共事務實體，如投票措施委員會或政治組織，或某些合格的非營利組織；委員會也可以將未使用的資金返還給捐贈者。

這些捐款不能用於支持候選人競選另一個職位。羅斯說，這些資金可以幫助支持另一名候選人，但捐款將被限制在500元以內。

「博徹思競選2023年地檢察委員會」是在他2020年1月宣誓就任最高檢察長後不久成立的，遠在罷免事件之前。博徹思本應在2023年競選連任。如果舊金山人在11月通過一項投票措施，將地方選舉轉移到總統選舉年，那麽這場競賽最終可能會在2024年舉行。

雖然目前還不清楚選民會對謝安宜的財務披露給予多大的重視，但這些披露已經為對手濱崎和小阿里奧圖提供了素材。

博徹思沒有正式支持任何候選人，謝安宜是在博徹思被罷免後由市長布里德（London Breed）任命的。