金山「能建8萬房」HCD啟動調查

加州住房與社區發展廳將調查舊金山住房審批和核發建設執照的程序。（美聯社）

加州 住房與社區發展廳（Department of Housing and Community Development，簡稱HCD）宣布，將調查舊金山 住房審批和核發建設執照的程序，目的在解決舊金山對住房問題無止境的辯論和法律糾紛。

在相關問題上，HCD還表示，舊金山必須重新制定所謂的「住房元素」（housing element），即加州每個城市每八年必須提交一次的住宅發展計畫，住房元素必須在明年1月31日前獲得州政府認證。

與調查舊金山住房建設程序需要一年多的時間相比，制定住房元素顯然要急迫得多。從現在起，舊金山規畫人員有五個月的時間可以制定計畫，告訴州政府他們如何在2030年前達成興建8萬2000個新住房單位的目標；這項計畫的成敗，將取決於舊金山能否說服州政府相信，他們有能力將7萬2000個住房單位從計畫變為現實。

例如，重建Parkmerced提供5600個單位的可能性有多高？（重建Parkmerced的計畫十多年前已獲得批准，至今遲遲無法動工）；造船廠區（Shipyard）和燭台⻆（Candlestick Point）提供1萬2000個單位的工程是否能恢復？（工程因為經濟衰退和涉及有毒廢棄物清理的問題被擱置）；布里斯班（Brisbane）邊界Schlage Lock的1700個單位呢？

儘管HCD對舊金山住房元素計畫裡大部分的內容都予以肯定，稱計畫「提出採取大膽且有意義的行動，為高潛力社區掃除障礙」，但它認為，規畫人員似乎過度依賴可能管道。

HCD表示，規畫人員必須制B計畫，包含額外的重新分區工作，以防大型建案無法實現。

非牟利組織YIMBY Action執行董事福特（Laura Foote）表示，HCD戳破了舊金山的管道數量聲明。她說：「在舊金山聲稱的新住房管道中，有3萬5000個其實已名存實亡。HCD的意思是，舊金山的住房管道是想像出來的。」

專精住房法律的戴維斯加大教授艾爾門多夫（Chris Elmendorf）表示，舊金山規畫人員對獲得批准的單位有多少最終可以建設完成的預期並不實際。

艾爾門多夫說：「舊金山正在使用非常牽強的預測來避免進行重新分區。實際情況是，舊金山一系列的要求、費用和規定，已經使當地大部分地區的開發計畫不可行。」

舊金山規畫主任希爾斯（Rich Hillis）表示，管道是想像出來的說法具有誤導性。他說，大型、多階段的開發項目需要進行多年的規畫和進行基礎建設，但一旦垂直建設開始，建設速度就會很快。

希爾斯指出，米慎灣就是一個例子，這個地區在開始建設前，花了數十年的時間進行討論，經歷了好幾個經濟周期和外界對它可行性的懷疑。然而，米慎灣現在已興建了6000多個住房單位。