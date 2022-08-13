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房屋法若通過 加州房價恐跌13%

編譯組／綜合12日電
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

一個共和黨團體尷尬指出創造可負擔住房一項說不出口的真相：任何成功的可負擔住房計畫，都會顯著降低整體房價

這項事實被隱藏在共和黨人聯合經濟委員會（Joint Economic Committee Republicans）的一份研究報告中；這是一項為支持聯邦參議員李麥克（Mike Lee）提出的「幫助開放未充分利用空間以確保住處法」（Helping Open Underutilized Space to Ensure Shelter），或稱「房屋法」（HOUSES Act）所進行的研究。

這項法案要求聯邦政府出售美國內政部土地管理局（U.S. Bureau of Land Management）擁有和管理的住宅建設剩餘土地，這些土地大多靠近大城市，主要位於土地約一半是聯邦持有的西部各州，只有州政府和地方政府才能以折扣價買下這些土地。

這份報告吹捧這項法案的潛力，稱可以「在美國建造270萬個新住房單位，緩解14%的住房短缺問題」。這項住房政策吸引了許多人，因為它最重要的賣點是可以大幅降低房價。

根據專家計算，法案若通過，加州房價將從100萬零4408元降為87萬7367元，跌幅為13%，是50州中第7大跌幅，也是全國4%跌幅的三倍。

共和黨人聯合經濟委員會的研究指出，美國目前短缺約2000萬個住房單位，這個數字比其他報告的數據高出五倍。專家表示，這是因為這項研究著眼於市場要恢復合理房價所需要的新住房數量。

根據「房屋法」的計算，加州短缺460萬個住房單位，是美國住房第一大缺口，占總短缺量的23%。而根據加州自己的估算，到2030年之前，加州需要興建250萬個住房單位，才能解決住房短缺的問題。

如果法案提出的方法奏效，加州將可興建123萬個新住房單位，短缺數量將減少27%。法案聲稱，它可以完全消除亞歷桑納州、內華達州和懷俄明州的短缺，並讓愛達荷州短缺數量減少95%，讓阿拉斯加州和新墨西哥州減少85%。

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