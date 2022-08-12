舊金山警長史考特盼聯手謝安宜 打擊仇亞犯罪

疫情後舊金山連續發生針對亞裔的暴力事件，社區呼籲打擊仇亞暴力犯罪的呼聲此起彼落。新任地檢長謝安宜也宣布，起訴襲擊前藝術委員趙維新（Greg Chew）的嫌犯耶比（Derrick Yearby）犯下3項重罪。（記者劉先進／攝影）

疫情後舊金山 連續發生針對亞裔 的暴力事件，社區呼籲打擊仇亞暴力犯罪的呼聲此起彼落。新任地檢長謝安宜也宣布，起訴襲擊前藝術委員趙維新（Greg Chew）的嫌犯耶比（Derrick Yearby）犯下3項重罪。舊金山警局局長史考特（Bill Scott）近日對本報表示，謝安宜曾擔任起訴仇恨犯罪的檢察官，期待和她建立合作關係，打擊仇恨亞裔等犯罪問題。

舊金山市長布里德7月底正式簽署2022到2023財年140億的預算 案，涵蓋經濟復甦、公共安全，希望支持勞工和家庭，緩解遊民問題，滿足行為健康需求等。其中在華埠社區最為關心的公共安全議題上，預算著墨不少，警局方面的投資為7億，包括支持警校，增加招聘資金等，希望2年內填補220個警員空缺。

史考特說，截至7月下旬，舊金山理應有2182個全職警員，但實際上，警員缺口525人。「人手缺乏，取決於辭職、退休等原因。總體上，警局缺人幅度為四分之一，這是非常巨大的缺口。」

史考特說，預算案助力警局工作。警方有錢繼續進行招聘工作。比如，有錢雇用一家私人諮詢公司，聘請一名顧問，並真正制定戰略，以幫助實現招聘目標，「有了資金，將讓我們能夠非常專注於試圖改善有色人種社區的領域，比如在亞太裔社區招聘。」

他說，如果警局能達到招聘目標，將不會讓警局部門變得較小。此外，預算中還有用於加班的工資，超過了警局五年中的加班費。「因為警方的一些工作，都是用加班費聘請人回來幫忙，以緩解人手短缺。」

舊金山警局與此前被罷免的博徹思（Chesa Boudin）地檢長辦公室關係一度緊張。史考特在2月初忽然宣布，打算終止與舊金山地檢長辦公室的一項協議，因為地檢長辦公室在調查2019年一起漁人碼頭毆打事件中，刪除被控警員的一些證據。協議內容為，避免警局調查警察可能產生的利益衝突，地檢長辦公室在調查警察過度使用武力、嫌犯拘留期間死亡、警察開槍致死等案件時擁有主導地位。

史考特曾批評，博徹思辦公室違反上述協議，兩機構間的信任受到不可逆轉的損害。博徹思則否認有不當行為，並說史考特的舉動是政治性的。

史考特說，不否認警局和地檢長辦公室的關係有一些緊張。但不管地檢長是誰，警局都須與其精誠合作，「而新的地檢長謝安宜起步工作非常好。我們都致力於與對方合作，解決城市面臨的一些犯罪問題，並期待建立這種關係。」

根據警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）提供的數字，2021年，舊金山警局接到有關仇恨犯罪的報告是112起，其中涉及仇恨亞裔的案件是60起。

史考特說，謝安宜曾是一名起訴仇恨犯罪的檢察官，「我知道她對這些類型的案件有熱情。警局的功能是進行逮捕，收集最好的證據，以便地區檢察官依據這些材料起訴。警方已實施了一些逮捕。我們有足夠的證據來起訴（嫌犯）。有一個有如此經驗的地區檢察官，我認為至關重要。謝安宜瞭解案件，明白需要做什麼，她從現在的領導地位來推動，很高興能與她和她的團隊合作。」

史考特表示，將與謝安宜會面，盡可能地努力工作，以打擊犯罪。最近的仇恨亞裔犯罪比2020年的時候有所下降。這是一件好事，「我們希望仇恨犯罪繼續下降。從警方的角度來看，將竭盡所能，以確保快速趕到現場收集證據，徹底調查，進行逮捕。」