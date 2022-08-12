亞裔長者頻遇襲 舊金山民選官員籲增加警力

亞裔社區聯盟發起「保護亞裔長者」集會。（記者李怡╱攝影）

針對在7月底8月初三天時間內，舊金山 連續發生兩起華裔被襲擊案件，多個亞裔 社區聯盟與社會活動人士日前在舊金山北岸區與華埠舉行「保護亞裔長者」集會遊行，並要求在10天（8月17日之前）內，以警察 局長史考特為代表的公共市政廳，要拿出如何減少針對亞裔長者暴力行為的具體措施，以及立即採取行動，提高低收入老年住房的安全性。本報記者採訪了部分民選官員對於防護長者遇襲的應對措施。

7月31日到8月2日的三天時間內，舊金山連續發生兩起華裔被襲擊案件。 7月31日下午5時許，在舊金山北岸區 Francisco 街道附近的長者公寓，來自中國內蒙的70歲任婆婆（FengFeng Ren），先後三次遭到4名年約15、16歲非裔青少年毆打及搶劫，搶走手機，身上多處受傷。溫特斯說，這起案件還在調查中。

發起「保護亞裔長者」示威遊行的組織之一「與亞裔站在一起」（Stand with Asian Americans）表示，8月16日（下周四），舊金山警察局局長史考特與地檢長謝安宜將會在舊金山華埠召開記者會，就保護亞裔長者做出具體回應。

代表舊金山的加州參議員威善高表示，針對API社區長者的暴力行為，需要在舊金山華埠與以老年人為主的社區增加警力，更要確保暴力罪犯被即時逮捕並受到嚴厲的起訴。

代表舊金山的加州眾議員楊馳馬說，面對亞裔長者不斷被襲擊的發生，應該在亞裔長者社區增加足夠的警力。很高興看到舊金山已經增加了巡邏警察的預算，這是保障社區安全的關鍵。再就是要對實施暴力的罪犯追責，讓其承擔後果與責任。

楊馳馬還提到，多數的襲擊長者暴力事件發生在公共交通中，因此要對公交系統的工作人員進行培訓，以便幫助和預防犯罪。再者是應該做好預防長者被襲擊的教育工作，不只是針對長者，每個市民都應該知道如何應對和保護街道上人員的安全，尤其是公共系統服務的人員。

亞裔社區聯盟發起「保護亞裔長者」集會。（記者李怡╱攝影）

第四區市議員馬兆明表示，面對公共安全問題，沒有單一解決方案。核心是需要社區合作，並與警察部門和其他執法機構合作，更加統一地解決問題，單靠警察部門或是檢察官辦公室是不能完全解決問題的。他與安老自助處和警察部門合作制定五項社區安全計畫，其中包括兩個新的社區安全大使團隊，在社區內開展公共安全外展活動。其中一隊是退休警察，另一隊是社區移民事務辦公室的雙語安全外展工作人員。

第六區市議員麥德誠表示，面對暴力襲擊事件，最重要的是要堅定的傳達一個信息，就是要將實施暴力犯罪的人快速的繩之以法，還需要社區間各部門的密切合作。