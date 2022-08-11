加大系統新生 本地生新高 外州生減

2022加州大學 系統（UC）秋季錄取塵埃落定，十所校園新生中加州本地學生錄取率創下新紀錄，外州學生人數減少；少數族裔錄取率同時改寫歷史。

根據加大系統2022年秋季新生錄取結果，今年秋季開始進入加大校園就讀的一年級新生中，少數族裔學生增加到43.8%。拉丁裔連續第三年成為最大族群，占37.3%；其次是亞裔，占35%，非裔占5.7%，白人占18.6%。總體而言，拉丁裔、亞裔、非裔和美洲原住民學生的申請和錄取都有所增加，而白人和太平洋島民的申請和錄取則有所下降。對比新一輪人口普查，加州目前拉丁裔占39.4%，白人38.3%。亞裔17%，非裔6.4%，原住民1.3%。

加大系統今年總體上調整了本州學生和外州，以及國際學生的錄取比率。在2008年經濟衰退之後，加州大學資金削減了三分之一，公立研究型大學系統開始積極招募和招收收入較高的非居民學生作為額外學費收入來源。例如，洛杉磯加大 和柏克萊加大 將大學生中非本地學生的錄取率，從2008年秋季約 9.5%增加到2021年約24%。

加州大學校長Michael V. Drake在本周發佈的聲明表示，加大系統今年以錄取加州有史以來規模最大的本地學生感到榮幸。