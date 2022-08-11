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屋崙前市議員富恩特 競選市長

記者劉先進／屋崙報導
屋崙前市議員富恩特(Ignacio De La Fuente)，10日正式在市府提交文件，參選下一任市長，希望解決屋崙氾濫的暴力犯罪和氾濫的遊民營地問題。（記者劉先進／攝影）
屋崙前市議員富恩特(Ignacio De La Fuente)，10日正式在市府提交文件，參選下一任市長，希望解決屋崙氾濫的暴力犯罪和氾濫的遊民營地問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙前市議員富恩特(Ignacio De La Fuente)，10日正式在市府提交文件，參選下一任市長，希望解決屋崙氾濫的暴力犯罪和遊民營地問題。

11月的市長競選角逐中，富恩特的競選對手頗多，包括現任市議員盛桃（Sheng Thao），泰勒（Loren Taylor）和瑞德（Treva Reid），以及美國通訊工人協會9415分部的律師維多利亞（Allyssa Victory），東屋崙的無房活動家Derrick Soo等。

富恩特10日的活動，得到阿拉米達縣議員麥利（Nate Miley）、前屋崙華裔市議員張明德（Henry Chang）等人的支持。

華人江劍釵（左）支持富恩特（中）參選屋崙市長。（記者劉先進／攝影）
華人江劍釵（左）支持富恩特（中）參選屋崙市長。（記者劉先進／攝影）

1992年到2013年期間，富恩特擔任第五區市議員。兩次競選市長敗北。1998年輸給了後來任州長的布朗（Jerry Brown），2006年不敵德拉姆斯（Ronald Dellums）。

富恩特說，當看到屋崙所發生的一切，心如刀割。城市悲痛的淚水，遠勝於以往。「我要參加競選，是因為治安惡化，民眾和商戶害怕走在街上，從槍擊到打破車窗，再到毆打老人，你可以看到城市裡發生了什麼。我沒有聽到來自市府的任何響亮的聲音。沒有人對發生在城市和市民身上的事情感到憤怒，聽到的都是藉口，聽到的都是加稅。」

富恩特說，他公開反對所謂的累進（商業）稅率，「企業正在關閉，商戶減少營業時間，遭遇痛苦和折磨。我們不能對企業提出加稅的信號。有人給出的答案是沒有資源，所以要加稅，我反對這樣。」

富恩特表示，犯罪飆升和遊民營地問題，讓屋崙城市失去基本能力。納稅人支付稅收，相信屋崙得到足夠的收入來做更好的工作，城市工作要回到基本面，集中精力做好警務、消防、街道、下水道、公園，照顧老人，幫助企業運營等工作。「我工作了21年，就是為了發展華埠、果穀區（Fruitvale）等商業區。但現在出去看看，這些區域的商戶下午四點就關門了。我要回到市府做事，保護企業，保護市民，讓他們享受城市生活。」

對於飆升的仇恨亞裔犯罪，他表示，若能當選，作為市長，首先是公開發出聲音，表現出憤怒，不能允許暴力持續，再採取其他措施。

富恩特表示，目前屋崙大約有667名警員，但屋崙需要750到800個警員，人手嚴重不足。若當選市長，希望在預算上做出安排，優先招聘警員。此外，在政治上支持警員工作，打擊犯罪。

華人江劍釵（Samantha Kong）說，支持富恩特競選，因為他承諾清洗街道，處理遊民營地問題，照顧老人，「最為重要的是，他希望城市安全。我每月去兩次屋崙華埠，希望走在路上多一點安全感。」

一些支持者給富恩特參選市長加油。（記者劉先進／攝影）
一些支持者給富恩特參選市長加油。（記者劉先進／攝影）

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