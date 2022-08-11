農曆春節放假 亞太裔領袖為加州社區學院學生倡議

舊金山亞太裔領袖支持將春節作為社區大學生休假日的提議。（本報記者／攝影）

今年農曆春節前夕，華裔州眾議員羅達倫（Evan Low）向州立法機構提交了將農曆新年定為加州 法定節假日的AB 2596號提案，若被通過，其將成為加州第十個全州慶祝的節日。但經過六個多月的審議，該提案最終被否決。多名亞太裔領袖10日到舊金山 中華總商會，提出並支持給加州社區學院的學生在農曆春節當天放假一天的替代方案。

舊金山市立大學理事王兆倫（Alan Wong）首先發起提議。他表示，該提案將不會占用學校或師生的資源，也不會因此增加額外的教學任務。根據州法，加州社區學院需要在2月12日的「林肯日」和該月第三個周一的「華盛頓日」放。王兆倫提議，將這兩個假日合而為一，即「總統日」，另一個假日空出來改為「農曆新年」假日，即符合當地華人社區的實際情況，同時也未增加假日天數。

截止2020年，亞裔 學生人數占舊金山市立大學31.8%，是校內人數最多的族裔群體。在全加州社區學院總人數中，占11.38%。「農曆新年對慶祝亞裔文化十分重要。」王兆倫說，「農曆新年假日是對學校多樣化文化的認可，但根據目前的州法，我們不能慶祝這個節日。」

中華總商會劉運方表示，農曆春節是亞裔、華裔家庭最重要的節日。「中華總商會每年都會在華埠舉辦各式的新年慶祝活動，給市民和遊客帶來獨特的體驗，包括全美華埠小姐選拔賽、街頭集市、新年大遊行等，為舊金山吸引數以萬計的遊客，同時這也是華埠小商業最隆重的經濟活動。」

舊金山農曆新年慶會巡遊科主任黃英豪表示，舊金山的新年慶會每年為舊金山帶來數十萬遊客和數億元收入，為本地的經濟和商業活動注入活力。黃英豪說：「我們應該允許社區學院的學生放假一天，參與到慶祝活動中來，擔任志願者，幫助城市的經濟繁榮發展。」

亞太裔傳統基金會主席兼創辦人鄭可欣（Claudine Cheng）十分驚訝，校方竟無法慶祝農曆新年。她說，王兆倫提出的解決方案毫無疑問應該獲得社區支持。

舊金山市立大學學生會上任主席唐偲維表示，由於學校在新年當天不放假，導致她不得不在完成作業的同時，還要努力抽出時間為全家人做一頓大餐。唐偲維說：「我們在這一天和家人分享愛和喜悅，回顧過去一年，準備新的一年，這對於亞裔文化來說很重要。」

舊金山中華總商會劉運方（左）表示，農曆春節是亞裔、華裔家庭最重要的節日。（本報記者／攝影）

舊金山市立大學中華文化社團社長李聆薏表示，社團每年都會慶祝新年，但由於沒有節假日，無法舉辦活動。她希望學校可以提供場地，支持學生的慶祝活動，並不會占用很多學校的資源。李聆薏說：「作為一名亞裔國際生，能夠抽出時間，與朋友和家人一起慶祝，這對於我們意義重大。同時，農曆新年假期也可以鼓勵其他社區成員了解我們的文化，了解亞裔社區。」