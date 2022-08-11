毆打金山前藝術委員趙維新嫌犯 遭起訴3重罪 未含仇恨犯罪

舊金山地檢長辦公室10日表示，34歲的嫌犯耶比（Derrick Yearby），因襲擊70歲舊金山前藝術委員趙維新，被指控犯下三項重罪和一項輕罪。（電視新聞截圖）

7月底到8月初的三天，舊金山 兩位華裔被莫名襲擊。亞裔 社區要求重拳打擊犯罪的呼聲越來越高。舊金山地檢長謝安宜辦公室10日表示，34歲的嫌犯耶比（Derrick Yearby）因襲擊70歲舊金山前藝術委員趙維新（Greg Chew），被指控三項重罪和一項輕罪，包括，導致嚴重身體傷害的攻擊重罪，毆打他人造成嚴重身體傷害重罪，虐待老人造成嚴重身體傷害重罪。不過，起訴罪名中依然未包含仇恨犯罪 ，地檢長辦公室的解釋是，「襲擊者在襲擊過程中沒有說話，動機不明。」

除了提出重罪指控外，謝安宜辦公室還提出一項動議，考慮到本案中的暴力和指控罪名的嚴重性，要求在等待審判期間繼續拘留被告。本報記者從舊金山縣監獄系統得知，耶比的保釋金暫定5萬元。地檢長辦公室則確認，預計法官將在12日決定是否批准此動議。

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趙維新服務舊金山數十年，曾擔任過舊金山藝術、電影和移民權利委員會委員。2日晚上7時30分，他步行回家，在南市場街社區（SOMA）3街夾Folsom街附近，一男子從自行車上跳下來忽然襲擊，對他拳打腳踢，他被打倒在地，一度昏迷不醒。有人報警，他被送往Van Ness大道的加州太平洋醫療中心治療。男子在襲擊趙維新的過程中，一言不發。趙維新後來發現，錢包和手機還在身上，並沒有被搶走。

趙維新8日接受ABC 7知名亞裔記者Dion Lim採訪時說，沒有料到會抓到嫌犯。「這是一次迅速的逮捕，我很高興。這對我以及其他過去可能有這些經歷的人來說，也是一種覺醒。面對類似攻擊你得說出來。」

謝安宜表示，必須停止對亞太裔社區無端的暴力攻擊。這些重罪指控是追究暴力犯罪者責任和恢復犯罪受害者對刑事司法系統的信心的第一步。

地檢長辦公室的聲明說，趙維新臉部受傷腫脹，且有瘀傷，左鎖骨骨折。襲擊者在襲擊過程中沒有說話，其動機不明。警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）對本報表示，警方根據事發地監控找到嫌犯圖片。警方內部共享圖片，調查警員7日在田德龍社區認出嫌犯耶比的身分，將其逮捕。

雖然舊金山地檢長辦公室並未明確說明為何沒起訴耶比仇恨犯罪。但溫特斯此前對本報分析，指控仇恨犯罪有幾分「高標準」。要證明攻擊者犯下此罪，通常要證明他們說過或做過一些事情，表明攻擊或傷害別人的目的，是基於被攻擊者的種族、民族、宗教、性取向、性別認同或其他受保護的階層。