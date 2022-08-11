毒品注射中心法案 威善高促紐森簽署 防過量致死

到場支持B57號法案簽署的組織或個人。（記者李怡／攝影）

州參議員威善高（Scott Wiener）8日上午在舊金山 田德隆區召開記者會，促請州長紐森簽署由威善高撰寫並已在州參議會通過的第57號法案，即讓加州毒品 安全注射中心合法化。州眾議員楊馳馬（Matt Haney）、舊金山第六區市議員麥德誠（Matt Haney）、屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）以及社區組織領袖出席了記者會。合法化過量預防計畫得到舊金山、屋崙和洛杉磯縣政府、公共衛官員和成癮治療業者的廣泛支持。

SB57號法案，旨在預防因注射毒品過量而導致的死亡。這是一項試驗計畫，試行至2028年1月1日。

威善高田德隆召開記者會促紐森簽毒品安全注射法案。（記者李怡／攝影）

威善高表示，毒品安全注射中心是一種行之有效的模式，可以幫助人們避免注射過量死亡，減少愛滋病毒和肝炎傳播，減少注射器垃圾的污染，並幫助吸毒人士過渡到治療階段。威善高強調，「這項立法不是關於是否希望人們使用毒品，而是關注到那些正在吸毒的人們。我們的責任是，盡一切努力幫助這些人生存和恢復健康。加州是時候要採取毒品過量死亡的預防策略了。」

自新冠疫情以來，因毒品過量死亡人數和注射毒品數量不斷攀升。舊金山藥物過量死亡人數已創歷史新高，2020年有711人、2021年640人，2022年預計將遠超這些數字。全加州一年內的毒品過量死亡約1萬人，全國範圍內則有10萬人之多。威善高稱，這是一場公共衛生危機，但這本是可以預防的。他表示，過量預防計畫在歐洲已經存在了幾十年，加拿大和澳洲已證明是成功的。目前世界上有170個毒品安全注射中心正在運營，沒有一例因毒品注射過量而死亡的人。

在美國境內，羅德島與費城幾年前就已將毒品安全注射中心合法化。三個月前，紐約市開設了兩個新的安全毒品注射中心，中心內的工作人員制止和解救了150次藥物過量事件。據透露，過量預防計畫也減輕了救護車和急診室的緊急救護壓力。

市長布里德和市公衛局（SFDPH）日前宣布，舊金山第一個毒品注射中心（DRUG SOBERING CENTER）「SoMa RISE」已於今年6月底成立，位於南市場區1076 Howard Street，為在街道上吸食鴉片類藥物、甲基苯丙胺或其他種類毒品的人群，提供安全的公共空間，中心還提供護理和注射服務，以應對毒品吸食過量致死的危機。

市議員麥德誠表示，過量預防計畫是一項重要的減少危害措施，有助於限制傳染病的傳播，例如HIV和丙型肝炎等。在安全注射中心內通過靜脈注射藥物，減少注射器垃圾污染，並讓吸毒者能夠避免在公共場所使用毒品。減少街頭的犯罪暴力，和對青少年的不良觀感影響。