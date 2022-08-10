巴洛阿圖少女遭性侵59刀奪命 40年懸案偵破

涉嫌於1982年在桑尼維爾殺害15歲少女史提特（右）的拉米雷茲（左），40年後在夏威夷茂宜島落網。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉縣地檢處懸案調查專家宣布，利用DNA 比對技術，配合家譜學資訊，警方終於破解1982年15歲的巴洛阿圖少女凱倫．史提特 (Karen Stitt) 命案，在夏威夷 茂宜島 (Maui) 逮補現年75歲的嫌犯葛雷．拉米雷茲 (Gary Ramirez) 歸案。

桑尼維爾警官哈奇森 (Matt Hutchison) 收集證據資訊後，前往夏威夷茂宜島逮捕兇嫌時，發現75歲的兇嫌拉米雷茲半身殘障。當哈奇森對兇嫌道出逮捕原因時，拉米雷茲震驚到只能說：「我的天！我的天！」

警方表示，雷米雷茲的DNA圖譜與凱倫皮夾克上血跡吻合。兇嫌當時強暴凱倫之後，猛刺凱倫59刀，時間是1982年9月3日凌晨。截至目前為止，警方掌握證據全是DNA配對。聖他克拉拉縣地檢處專門處理冷案的檢察官貝克 (Rob Baker)說，證據非常齊全。哈慶生與貝克表示，凱倫遇害當時，兇嫌雷米雷茲人在灣區。

凱倫於1980年代初期從賓州匹茲堡搬到加州 巴洛阿圖父親家中，上巴洛阿圖高中 (Palo Alto High School)。1982年9月2日凱倫與男友大衛．伍德 (David Wood) 在一家7-Eleven 便利商店見面。大約子夜時刻，伍德陪同凱倫走到公車站後離去。

慘案發生之後，警方一度懷疑伍德行凶，經過約20年後，也是由於警方開始採用DNA配對認證技術，伍德才得到清白。

伍德現已50多歲。他說，過去40年間因喪失女友，內心極度憂傷，也特別注意家人與小孩的安全。當他獲悉警方尋找到真正兇嫌時，內心感到無比安慰。

兇嫌的哥哥盧迪．拉米雷茲 (Rudy Ramirez) 也住在茂宜島。他說，他和弟弟葛雷及另外兩位兄弟從小住弗雷斯諾 (Fresno) ，父親是一名重型設備操作員，家庭功能失調。他說，葛雷最得父親寵愛，可是小時候並沒有任何暴力傾向。

兩位兄弟隨後定居於茂宜島，葛雷曾在餐廳工作，也從事過消除蟲害的工作，隨後臀部受傷，走路顛跛。葛雷年輕時身高5呎11吋，因身體殘障的緣故，身高已縮短五吋。

約三年前，哈奇森警官與一名家譜學專家合作；這名專家採用家譜資料庫存藏的DNA圖譜尋找親屬關係，終於尋找到與兇嫌DNA圖譜相似的四名兄弟。隨後哈奇森進一步找到葛雷．拉米雷茲的小孩，並從其身上取得DNA樣本，更加確認兇嫌就是他的父親。